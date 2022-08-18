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推动稳增长与稳物价动态平衡

匡贤明
2022年08月18日08:39 | 来源：经济日报
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原标题：推动稳增长与稳物价动态平衡

　　保持物价稳定并非静态稳定，而是动态、有市场活力的稳定，因此仍需高度关注短期有可能推高物价的因素，积极做好物价的预期管理。应在稳增长、投资与消费同步复苏的基础上稳定物价，尽快稳定消费预期。

　　国家统计局数据显示，7月份我国居民消费价格（CPI）涨幅有所提升，同比上涨2.7%，环比上涨0.5%；1月份至7月份，CPI比上年同期上涨1.8%。面对新冠肺炎疫情、国际地缘政治冲突等因素影响，下半年物价走势值得关注，其不仅反映短期经济形势，还会对社会预期形成重要的引导作用。更加注重稳增长，在稳增长的基础上稳定物价，以此做好预期管理，具有重要作用。

　　对于物价，需要从多个角度加以分析。首先，从CPI构成看，有几个因素会对物价形成一定影响。一是随着国际油价回落，食品成为CPI上涨的主要因素，7月份食品价格与非食品价格均有一定的上涨幅度；二是服务品价格仍然处于低位；三是核心CPI涨幅回落。7月份，不含食品、能源的核心CPI同比增速下降至0.8%。

　　其次，猪肉、蔬菜为重点的食品价格成为当前推动CPI上行的主要动力。数据显示，能繁母猪存栏量连续两个月环比回升。相关部门采取了投放猪肉储备等举措，尽管下半年猪价仍存在一定上涨空间，但幅度相对有限。

　　再次，受疫情等因素影响，服务业目前仍处于复苏之中，服务品价格不易出现明显上涨。而从居民消费的角度而言，消费的复苏力度还不强，上半年社会消费品零售总额同比下降幅度不高，客观上CPI不具备大幅走高的基础。

　　有鉴于此，物价下半年有望保持稳定。但保持物价稳定并非静态稳定，而是动态、有市场活力的稳定，因此仍需高度关注短期有可能推高物价的因素，积极做好物价的预期管理。一是警惕国际能源价格，做好国际能源价格中长期坚挺的准备，统筹能源安全与发展，防范输入性通胀风险；二是做好粮食储备工作。我国有完善的粮食储备体系，基本建立了国家、省、市、县四级粮食应急预案体系。但受异常气候等多种因素影响，要提前做好下半年粮食生产工作，确保全年粮食产量达到1.3万亿斤以上，尤其要避免社会面形成粮食价格上涨的预期；三是做好诸如疫情等因素可能冲击短期价格的预案。

　　进一步保持物价稳定，还有更重要的一点，是应建立在稳增长、投资与消费同步复苏的基础上。为此，要显著改善市场主体预期，推动供应加快复苏。数据显示，今年6月份企业发展信心指数不高，连续三个月低于荣枯线水平。2022年二季度，工业产能利用率比第一季度下降0.7个百分点。需要针对市场主体的顾虑，在落实中央相关政策的同时，加大精准施策力度，显著改善市场主体预期，尤其是投资预期。比如，CPI与PPI缺口加大企业原材料成本压力，可以引导和鼓励产业链上下游企业签订长期供给协议。

　　稳定物价，还应尽快稳定消费预期。我国消费者信心指数在4月份较低，6月份反弹至88.9%，虽有力度但还不够强。应采取切实举措，比如优化消费券的相关设计，把刺激短期消费与改善消费预期结合起来，推动消费的加快反弹与复苏，凸显惠民愿景。

　　【作者系中国（海南）改革发展研究院副院长】

(责编：罗知之、陈键)
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