吉蕾蕾

原标题：快递企业无序低价竞争当休矣

根据近日国家邮政局发布的信息，今年7月份，全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8.0%；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。与此同时，多家快递企业披露的年中业绩报告也显示，快递单量和净利润实现了不同程度的上涨。这表明，快递行业正在加速迎来复苏，拼服务、拼时效的商业逻辑已成共识。

近些年，得益于我国电商市场的飞速发展，我国快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续快速增长，行业规模连续多年居世界第一。但我国快递企业总体竞争力不强，同质化程度高，附加价值偏低，特别是仍存在低价竞争等问题，给行业的持续性、高质量发展带来了阻碍。

“增收不增利”、无序低价竞争现象正引起监管部门高度重视。国家邮政局先后发文，对行业不正当竞争行为提出警告。地方邮政管理部门也推广实施行业发展条例，反对损害行业利益的行为。比如，今年3月份起正式实施的《浙江省快递业促进条例》提出，将进一步贯彻落实“不得低于成本提供快递服务”的要求。今年上半年，受新冠肺炎疫情影响，快递整体单量同比有所下滑，但单票价格依旧坚挺。这也进一步验证了行业低价竞争已得到初步遏制，无序竞争导致价格下降的影响正在逐渐减弱，企业已经在盈利性上初见成效。

可以说，当前快递行业发展环境迎来了根本改观。快递企业要谋求自身及行业的长远发展，就必须尽快摆脱“以价格换市场”的竞争观念，发力打造差异化竞争优势，注重产品差异化布局和服务质量提升。

成本优势依然是快递企业取胜的关键。总体来看，快递行业在揽收、转运、分拣等环节的效率，仍有较大的提升空间。比如在分拣环节，可以通过不断迭代包括数据算法、实时分析和校准等在内的技术产品，减少分拣错误和返工成本。因此，快递企业的工作重心应逐步向精细化运营、科技降本转移，布局智能仓配网络，不断加大科技投入和基础设施投入，更新自动化设备，从而在提升全程时效以及持续降低单票成本上形成一定优势。

在产品分层分级上要体现差异化，在服务上也要体现竞争力。随着产业链供应链升级，现代物流一体化、集成化、高端化要求日益迫切。快递企业要不断扩大网络覆盖规模，延伸服务的触角，适时在仓储供应链、冷链等方面布局，促进末端健康稳定发展。同时要着力改善快递服务时效和质量，提升客户体验及满意度，由传统的无差别服务，逐渐向标准快递、时效快递、同城急递、冷链服务等丰富的产品矩阵发展。

总之，快递企业之间的竞争绝不是单方面的竞争，而是全链路的竞争。在激烈的市场竞争中，兼并重组、强强联合也是行业新一轮竞跑的重要方式。《邮政业发展“十三五”规划》提出，要注重快递业转型升级，支持快递企业兼并重组，整合中小企业、优化资源配置，实现强强联合、优势互补。不难看出，这一举措顺应了行业发展的必然趋势，必将有利于我国快递市场参与主体迅速提升规模化效应，增强国际竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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