原标题：多地旱情引关注，会引发粮价、菜价上涨吗？

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中新网8月18日电 (中新财经记者 谢艺观)近期，持续的高温干旱天气成为多地农作物的最大威胁。

“现在是玉米抽雄吐丝期，但高温干旱下，严重影响授粉，空棵比较多。”家住河南驻马店的郑洁(化名)担心高温天气对庄稼的影响，常趁着傍晚去地里看看庄稼。

今年夏天有多热？据国家气候中心消息，截至8月15日，此次高温事件已经持续64天。国家气候中心近日监测评估，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。

资料图：8月13日，在江西省九江市都昌县周溪镇枭阳10号附坝附近拍摄的干涸的鄱阳湖水域。 傅建斌 摄

农作物受灾面积1764万亩

受持续高温少雨天气影响，长江流域部分地区旱情快速发展。

据应急管理部消息，截止到16日下午3点，四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等长江流域6省市有78.3万人次因旱灾需要生活救助，农作物受灾面积1764万亩。

据农业农村部此前披露数据，秋粮面积超过13亿亩。

目前南方中稻陆续进入抽穗扬花期，夏玉米进入抽雄吐丝期。中国气象局指出，当前正是南方秋粮作物产量形成的关键期，也是对温度、水分最敏感的时期，高温叠加干旱将导致花粉活性下降、影响结实率，给秋粮生产带来严峻挑战。

“一个多月没有下雨，而且每天都是高温蒸烤，我种植的40多亩水稻早已缺水干涸，田里的裂缝最大的有10多公分，秧苗都基本上干枯了。”7月12日，在四川南充阆中市木兰镇河楼社区2组农民王兴琼的水稻田里，满是龟裂的田块。

资料图：阆中市木兰镇农民王兴琼的水稻田龟裂。 张晓东 摄

“从目前情况来看，局部地区部分农田会产生影响，有的是无法播种，有的是生长受到影响。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥向中新财经记者表示。

部分地区蔬菜生产受影响

除了局部粮食作物，高温干旱也对部分地区蔬菜造成影响。

据武汉白沙洲大市场信息中心王莉介绍，7月农历“小暑”节后天气更加炎热，这样的气候不仅影响到湖北武汉，也影响到全国其他城市，极端天气对蔬菜的生产、运输、销售带来不便，7月菜价持续上涨。

王莉同时提到，7月天气对本地郊区叶类蔬菜产生较大影响，极端高温天气下叶类蔬菜白天基本不长，只有晚上才能生长，出产量严重不足。小白菜价格月初均价2.6元/公斤，月中均价4.6元/公斤，月末均价4.58元/公斤。

据农业农村部监测，7月蔬菜批发均价为3.96元/公斤，环比上升19.9%，同比上升21.3%。

有地方山上茶树果树缺水严重

持续高温天气亦影响着果树、茶树等作物生长。

据扬子晚报等媒体报道，由于最近苏州太湖生态岛(金庭镇)遭遇60年不遇的严重干旱，太湖水位创下20年来的同期最低。不少池塘、河道均已干涸，山上茶树果树缺水严重，面临枯死。目前，当地政府正全力组织干部群众携手抗旱，茶农果农们不分昼夜打水上山、抗旱保树。

“由于持续不下雨，据我了解，现在山上很多溪流都断流了，地下水浇到山上，如果没有管网，灌溉成本较高，有些只能放弃灌溉。”李国祥表示。

资料图：近日湖北黄石消防员为当地一香椿产业园送水。 湖北黄石消防供图

派人、拨款，多方行动“抗旱保收”

11日，国家防总与水利部对四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等6省份分别启动抗旱四级应急响应和干旱防御Ⅳ级应急响应，国家防总还要求相关地区强化抗旱水源统一调度管理。

12日，财政部、农业农村部向13省区下达农业生产救灾资金3亿元，支持受灾地区加快恢复农业生产。

13日，农业农村部亦紧急下发通知，进一步部署防范高温干旱保秋粮丰收工作。同时派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省和受高温干旱影响重点地区，指导推进抗灾保丰收关键措施落实。

近期，江苏、安徽、湖北、四川、江西、贵州、浙江等地也因地制宜，通过实施人工增雨作业、加强引水保灌溉、合理利用现有水资源等，减轻干旱天气带来的不利影响。

江西省九江市都昌县周溪镇枭阳10号附坝，抽水泵在鄱阳湖取水，经过三级提灌，为坝内五千亩稻田灌溉保苗。 傅建斌 摄

部分地区旱情会引发粮价、菜价波动吗？

李国祥表示，“高温干旱天气，对局部地区蔬菜、水果生产会造成影响，全国大部分地方影响不大，一些地区雨水还是偏多的。”

“从整个中国看，受灾地区占比还是较小的，对于秋粮的整体丰收影响不会很明显，长江流域一些产区或会受到影响。”李国祥说。

“面对这种极端天气，一方面需要加强灌溉，另一方面也要根据天气情况，看是否对农作物的种植结构进行调整。”李国祥建议，还要加强水利工程建设，国家这些年对这方面的投入力度很大。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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