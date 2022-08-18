原标题：芯片价格“雪崩”，新能源汽车要降价了？

中新网8月18日电 (中新财经 葛成)困扰汽车行业近两年的“芯荒”，就要结束了？

据媒体报道，在经历了价格暴涨后，芯片市场开始出现降价销售的情况，部分芯片价格甚至开始出现雪崩式下跌，跌幅达到九成。

虽然芯片供应紧张有所缓解，但随着新能源汽车的渗透率的快速攀升，一些车用芯片供不应求的现象也在出现。在经历了上半年的涨价后，下半年新能源汽车会不会降价？

资料图：芯片。

芯片价格为何回落？

在威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖看来，最近芯片价格变动并非“雪崩”，而是“回归”。

与传统汽车相比，新能源汽车在芯片方面，面临的成本压力更大。

“传统车大概是600-800颗，新能源车会到1300-1400颗。”中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅告诉中新财经，“芯片单车价格方面，传统车大约需要400美元，新能源需要700-800美元，如果包含智能化配置的话，可能会超过2000美元。”

“虽然原价十几、二十几元的芯片涨价到几千块钱，但大家还得用。”原诚寅称，因为每个芯片都不可替代，特别是有关操控稳定和功能安全的芯片。

“以ESP芯片为例，过去从几百元涨到3500元，涨幅高达10倍。”沈晖表示，过去一定阶段内，整车芯片成本无限接近电池包，车企付出了巨大代价。

对于芯片价格波动的原因，原诚寅向中新财经表示，此前，有企业抢购芯片占据了大量的产能，从2020年开始，新能源汽车需求量上升的时候，由于没有产能，供给量下降，引发了车用芯片涨价。此外，部分工厂停产，以及市场的恐慌心理，也进一步推高了车用芯片的价格。目前，上述几点的情况正在改观。

受芯片价格上涨等成本上升因素影响，上半年新能源汽车品牌纷纷宣布涨价。

“没有一个车企愿以提升车价的方式赢得市场争夺。当芯片涨价之后，车企普遍把缺芯看成短期内的价格变动，通过自身调整去消化。”沈晖称，芯片价格回落，只是代表了智能汽车的BOM成本正常化。相反，如果芯片价格一直涨下去，车价也必然会跟着涨。

图为民众参观车展。 骆云飞 摄

新能源汽车会不会降价？

在部分行业人士和车企看来，芯片降价并不会引发新能源汽车大范围的降价。

“此前的涨价并非全部因为芯片的关系。”原诚寅表示，“因为大宗材料都涨了，不管是镍、钢、铝包括正负极都在涨，所以还不能将原因全扣在芯片的上面。”

在沈晖看来，芯片价格下降会让用车更便宜。目前有车主反映，LED大灯维修一下，要好几千，撞不起，修不起。“这次LED发光芯片和驱动芯片有着30%-40%的价格回落。这部分备件价格，不论是原厂或者副厂价格都会有大幅回落。”

车用芯片供需紧张或将持续

中汽协和中国信通院公布的数据显示，上半年，手机出货量下滑，而新能源汽车涨势旺盛。针对这个现象，有观点称，“可以将手机芯片产能平移，以缓解车用芯片紧张的情况。”对此，原诚寅表示，车规与消费类芯片的工艺存在差异，从产业链角度看，做到这点并不容易。

“不是简单地说我今天做‘饺子’，明天做‘面条’。”原诚寅比喻道，车规芯片的生产线，可靠性和一些生产一致性的要求会更高。

近日，芯片制造商恩智浦公布的2022第二季度财务业绩显示，其大约一半的收入来自汽车用芯片的销售。恩智浦表示，目前，公司电子元件的供应仍无法满足该行业的所有订单，即使是平缓的汽车总需求，公司依然相信供需关系紧张。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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