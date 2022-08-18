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原标题：高温少雨致土壤缺墒 专家为农田抗旱支招

根据土壤墒情监测，目前重庆市土壤耕作层达中度干旱等级，其中，黔江、巴南等15个区县土壤干旱达到重旱等级。8月17日，科技日报记者从2022年重庆市高温抗旱工作专题新闻发布会上获悉这一情况。受持续高温少雨影响，安徽、湖北、陕西等省份的部分地区近期也曾出现土壤缺墒。

何为缺墒？墒情被分为五个等级

“墒是指土壤适合种子发芽和作物生长的湿度，土壤湿度的情况也叫墒情。”重庆市水利局水文总站科长黎春蕾表示，墒情是旱情的重要监测指标，主要反映土壤含水量的情况。

根据土壤相对湿度，墒情被分为五个等级：耕作层土壤相对湿度大于等于90%为过湿，湿度在60%—90%为适宜，湿度在50%—60%为轻度干旱，湿度在40%—50%为中度干旱，湿度在30%—40%为重度干旱。

“我们在全市设有200多个监测站点，最早在7月11日预报出现轻度墒情，8月以来墒情逐步加重。”黎春蕾表示，缺墒的核心原因是缺乏有效降雨、高温持续时间长，导致土壤蒸发量逐步增大，土壤含水量降低。

据了解，重庆自7月1日以来，气温显著偏高、降水明显偏少，9个区县最高气温打破当地历史高温纪录，累计降雨较多年同期偏少6成，尤其是8月以来较多年同期偏少9成，已导致33个区县、88.1万人受灾，因旱需生活救助30万人。根据监测，67.9%的土壤水分观测站耕作层已达中到重旱。

“缺墒就是干旱。”西南大学资源环境学院教授、博士生导师谢德体表示，如果持续重度缺墒，则可能形成农业干旱，如果干旱持续时间特别长，就有可能导致作物产量降低，甚至绝收。

面对缺墒 除了下雨还有这些办法

“解决缺墒地最好办法就是补水，不过在持续高温不降雨的天气下，考验的是农田基础设施建设情况。”谢德体表示，水利基础设施建设可以帮助农田在水多时迅速排出多余的水，需要水时及时地输送。标准化农田建设是通过改大、改水、改路、改土，建成宜机宜耕、能排能灌、高产稳产、旱涝保收的现代化农田，也有助于在高温干旱时农田保墒抗旱。

“我们经过查看发现，持续高温干旱对重庆水稻等主粮的影响不大。”农业农村部派往重庆指导高温干旱保秋粮的科技小分队队长、中国农业科学院植物保护研究所副所长陈昶表示，重庆的水稻收获时间较早，同时得益于重庆的水利设施建设，即使晚一点收割也有灌溉用水保障。目前，受影响比较大的是蔬菜、柑橘等经济作物。对此，小分队已经给予了保墒、防晒等方面的指导，当然最能缓解墒情的还是降雨。

“总体上讲，绝大部分地区能够维持供需紧平衡，但局部存在供水短缺。”重庆市水利局党组成员、副局长任丽娟介绍。目前，重庆受干旱影响供水的41.5万人，供水总体有保障，通过管网延伸、新建水源、送水、分片轮流供水等方式解决。在农田灌溉上，充分发挥153处中型灌区和2442处小型灌区作用，累计农业灌溉用水6.29亿立方米，灌溉农田436.6万亩。

“根据最新气象资料，8月30日—9月1日和9月8日—9月9日，重庆有较明显的降温降雨过程，高温天气将逐步缓解。”重庆市气象局党组成员、副局长杨智介绍，本月25号前后有弱的降雨过程，高温有所减弱。全市266个人工影响天气作业点、107门高炮、96台火箭和近600名作业人员已经做好人工增雨的准备，一旦有作业时机将适时开展人工增雨降温作业，缓解高温干旱。

(责编：罗知之、陈键)

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