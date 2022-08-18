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我国入选联合国非遗名录名册项目总数世界第一

2022年08月18日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：我国入选联合国非遗名录名册项目总数世界第一

　　科技日报北京8月17日电 （记者张盖伦）17日，文化和旅游部举行新闻发布会，介绍第七届中国非物质文化遗产博览会（以下简称非遗博览会）相关情况。文化和旅游部非物质文化遗产司司长王晨阳在会上透露，我国已有42项非遗项目入选联合国教科文组织非遗名录名册，总数位居世界第一。

　　王晨阳表示，近年来，全国非遗战线坚持“人民的非遗、人民共享”理念，努力弘扬非遗的时代价值、展现时代风采，推动非遗更好融入现代生活，更好服务经济社会发展和满足人民群众日益增长的美好生活需要。目前，国务院已公布了五批1557项国家级非遗代表性项目；文化和旅游部认定了五批3062名国家级非遗代表性传承人，设立了23个国家级文化生态保护（实验）区，支持对1805名国家级非遗代表性传承人进行记录。为充分发挥以传统工艺类为主的非遗在带动城乡就业、促进增收方面的独特作用，推动脱贫攻坚成果与助力乡村振兴有效衔接，截至2022年6月，文化和旅游部支持各地设立非遗工坊2500余家，其中1400余家设立在脱贫县。

　　王晨阳介绍，此次将以线上和线下相结合的方式举办第七届中国非遗博览会，全面展示党的十八大以来我国非遗保护成果，迎接党的二十大胜利召开,重点展示非遗在乡村振兴、大运河文化带建设等国家重大战略中发挥的重要作用，为广大非遗传承人和非遗工坊搭建展示和推介的平台，聚焦中国传统制茶技艺及习俗，以茶文化协调带动茶产业、茶科技发展。

　　据悉，本届非遗博览会主题为“连接现代生活 绽放迷人光彩”，将于2022年8月25日至29日在山东省济南市举办。

(责编：罗知之、陈键)
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