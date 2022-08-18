原标题：邮储银行与兴业银行签署全面战略合作协议

8月17日，中国邮政储蓄银行与兴业银行在福建省福州市签署全面战略合作协议。福建省委常委、常务副省长郭宁宁，中国邮政集团有限公司董事长刘爱力出席并共同见证签约；邮储银行行长刘建军，兴业银行董事长吕家进致辞；兴业银行行长陶以平主持签约仪式；邮储银行副行长徐学明、兴业银行党委委员张霆代表双方签署全面战略合作协议。

根据协议，双方将在同业金融、普惠金融、绿色金融、投资银行、贸易金融、财富管理、代理业务、网络金融、信息技术、人才培养等多个领域开展全面合作，加强资金、风控、渠道、业务、科技等要素的全方位协同与多层次合作，进一步增强服务实体经济、防控金融风险的能力，促进我国金融业竞争力提升。

邮储银行作为国有大型商业银行，始终坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，依托“自营+代理”的模式和资源禀赋，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。近年来，邮储银行结合中国邮政的资源禀赋，大力发展生态金融、产业金融、协同金融、绿色金融和科技金融，加速向数据驱动、渠道协同、批零联动、运营高效的新零售银行转型，积极落实国家战略、履行社会责任，助力中国现代化经济体系建设。

兴业银行是我国首批股份制商业银行之一，成立以来敢为人先、爱拼会赢，逐步发展成为现代综合金融服务集团，在绿色金融、同业金融、资产管理、资产托管、投资银行、金融市场等领域形成了较为显著的先发优势。近年来，兴业银行一张蓝图绘到底，全面加快数字化转型，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，积极布局普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融五大新赛道，推进高质量发展。

邮储银行与兴业银行战略互补性强，可合作领域广，合作共识度高。本次全面战略合作协议的签署，将进一步深化双方业务合作，建立更加高效的业务联动机制，共同打造“同行、同进、同赢”的金融生态圈，携手助推经济社会高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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