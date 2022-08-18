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交通银行数字人民币普惠贷款落地苏州

2022年08月18日10:11 | 来源：中国网
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原标题：再添数字人民币新场景 交通银行首笔数字人民币普惠贷款落地苏州

　　近日，交通银行成功以数字人民币形式向苏州一家科创企业发放普惠贷款，高效满足了企业融资需求。据了解，该笔贷款是交行系统内首笔数字人民币普惠贷款，实现了数字人民币在普惠信贷场景的应用创新。

　　苏州某汽车装备有限公司是一家主营汽车检具设计、研发与生产的科创企业。“目前公司正处于成长期，加上疫情的影响，资金比较紧张。”企业财务负责人说。得知企业的需求后，交通银行苏州分行第一时间与企业沟通金融服务方案。“这家企业科创属性较强、技术优势突出，且经营规模比较小，我们向企业推荐了苏州市高新区专属投贷联动特色产品“高新贷”，并建议企业选择数字人民币贷款方案来加快放款效率、提升用款便利性。”交通银行苏州新区支行客户经理戴磊文向记者介绍。仅用时不到一天时间，苏州市首笔“高新贷”数字人民币贷款顺利发放至企业数字人民币钱包，有效满足了企业用款需求。

　　交通银行苏州分行普惠金融事业部负责人表示，“数字人民币贷款具有发放速度快、效率高、无手续费等优势，降低了企业财务成本，丰富了小微企业支付结算的渠道，为商业银行助企纾困、助力小微企业发展提供了新的途径，也为金融服务科创企业探索了新的方向。”

　　据了解，交通银行作为数字人民币运营机构之一，以数字化转型为抓手，以金融科技为突破口，围绕交通、教育、医疗、税务等领域构建数字人民币生态应用。接下来，将在数字人民币创新试点场景做出更多尝试探索，不断拓宽数字人民币支付渠道，提升金融服务普惠性、便捷性和可获得性。

(责编：董童、李源)
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