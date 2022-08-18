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中欧班列最新“成绩单”出炉：通达欧洲23个国家180个城市

2022年08月18日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为总结发展成效、阐释重要贡献、展望发展愿景，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室组织编写了《中欧班列发展报告（2021）》（以下简称《报告》），并于8月18日正式发布。

《报告》显示，截至2021年底，中欧班列累计开行4.9万列，运输货物443.2万标箱，通达欧洲23个国家180个城市，物流服务网络覆盖亚欧大陆全境，成为沿线国家广泛认同的国际公共物流产品。

数据显示，截至2021年底，中国境内已有91个城市开通了中欧班列，通达欧洲23个国家180个城市。中国铁路在境外18个国家建立了87个集装箱还箱堆场，覆盖了绝大部分中欧班列境外节点城市。

《报告》指出，新冠肺炎疫情发生后，中欧班列为助力中欧共同抗疫发挥了重要作用。西安、重庆、成都、郑州、义乌、苏州、沈阳、武汉、青岛、厦门、连云港等地开行中欧班列“防疫物资专列”。截至2021年底，累计发送国际合作防疫物资1362万件、10.5万吨，得到共建“一带一路”国家和国际社会的广泛赞誉。

对于中国通过中欧班列向法国运送防疫物资，法国前总理拉法兰表示“在法国抗疫艰难时刻，中国向法国提供医疗物资援助，团结一致抗击疫情，法国政府和民众对此深表感谢”。

(责编：申佳平、高雷)
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