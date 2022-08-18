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民航局：民航转运海南滞留旅客超9万人

2022年08月18日11:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）8月18日，记者从民航局例行新闻发布会上获悉，截至8月17日，民航累计保障滞留旅客转运临时航班和商业航班620架次，转运旅客90716人，其中三亚183架次29263人，海口437架次61453人。

民航累计执行援海南医疗人员、防疫物资运输任务141架次、运输医疗人员18574人、物资622.2吨。其中，三亚31架次、医疗人员5491人；海口109架次、医疗人员12956人；博鳌1架次、医疗人员127人。

民航局运输司司长梁楠表示，面对海南突如其来的疫情，民航各单位坚持人民至上、生命至上，及时响应地方关切，全力以赴做好援海南医疗人员、防疫物资以及滞留旅客返程航空运输保障工作。

据梁楠介绍，8月6日，民航局第一时间启动重大运输保障机制，派出工作组赶赴海南，会同民航中南地区管理局成立前方指挥专班，组织民航各保障单位迅速形成合力，统筹航空公司运力和地面保障资源，简化航班审批程序，对接地方政府摸清滞留旅客离琼需求，提高航班计划编排、旅客信息推送、航空公司售票、地面转运、机场值机安检、外省目的地协调等各环节的配合效率，做好海南机场到目的地机场的航空运输保障。同时，民航局要求航空公司做好旅客服务工作，保持票价稳定，运营海南航线的35家航空公司均在第一时间主动发布了机票免费退改签通知。

梁楠表示，目前，滞留旅客转运工作正在有序进行，在这里也提醒目前仍滞留海南的旅客，提前关注返程目的地当地政府公开发布的疫情防控政策，主动配合当地疫情防控措施，途中做好个人防护。民航各单位将持续做好航空运输保障工作。

(责编：王连香、高雷)
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