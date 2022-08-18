人民网北京8月18日电 （记者杜燕飞）记者从中储粮集团获悉，中企联合粮食储备有限公司今日在京揭牌成立。中企联合粮食储备有限公司由中储粮集团和中粮集团通过股权合作方式，以中粮集团部分粮食仓储企业为基础，共同出资组建。根据功能定位，中企联合粮食储备有限公司承担中央储备粮的储备管理和运营职责，由中储粮集团控股。

中企联合粮食储备有限公司在京揭牌成立。受访者供图

业内人士认为，这标志着中储粮与中粮在战略性重组、专业化整合方面迈出了实质性步伐，将进一步增强中央政府储备体系实力，充实粮食宏观调控资源，推动提升储备运作质量和效率。更好地服务保障国家粮食安全。

“中储粮集团、中粮集团作为我国粮食领域的重要骨干企业，此次中企联合粮食储备有限公司的成立，标志着粮食储备体制改革有关重点任务落地实施，有利于两家企业进一步聚焦主责主业，对于更好保障我国粮食储备安全等具有重要的意义。”国资委企业改革局副局长张学勇在成立大会上表示，下一步，要加快整合融合，推动公司真正实现高质量发展；要聚焦主责主业，提高业务运营质量效率；要强化政治担当，为保障粮食安全做出更大贡献。

中粮集团公司党组书记、董事长吕军表示，中企联合粮食储备有限公司的成立，标志着中粮与中储粮在增强国家储备调控能力、促进形成协同合力方面开启了新篇章。

“中企联合粮食储备有限公司要认识粮食储备安全对于国家粮食安全的重大意义，切实加强储备管理，不断增强服务宏观调控和应对突发事件的能力，切实守住粮食安全底线；要把抓基层打基础作为长远之计和固本之举，推动党建工作与生产经营深度融合，把党的政治优势转化为企业的发展优势、竞争优势。”吕军说。

中储粮集团公司党组书记、董事长邓亦武表示，共同组建中企联合粮食储备有限公司，有利于进一步增强中储粮、中粮在粮食领域的协同能力，携手为服务保障国家粮食安全提供坚实战略支撑。

“中企联合粮食储备有限公司要坚持党的领导，强化党建引领，牢牢把握企业定位，坚持服务大局，深化改革创新和仓储精益管理，不断提升储备安全管理水平；要强化协同合作，深化业务管理和企业文化融合，推动资源共享和优化配置，共同谋划和推动企业发展；要加强顶层设计，建立健全运营管理机制，推进公司治理体系和治理能力现代化，发挥双方资源优势和经营管理长处，形成推进高质量发展的整体合力。”邓亦武说。

(责编：赵竹青、高雷)

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