腾讯：二季度实现收入1340.34亿 净利润连续两季度跌幅收窄
8月17日晚，腾讯控股发布2022年二季报财报，实现营业收入1340.34亿元，非国际会计准则净利润281.39亿元。
Q2季度，腾讯积极降本增效，销售及市场推广开支同比下降21%至人民币79亿元，此外自研上云三年累计节省成本30亿元。受益于此，Q2净利润同比下跌17%，较上季度净利润同比下跌23%跌幅收窄。
在腾讯主要业务板块中，有半数收入与实体经济息息相关。Q2季度金融科技及企业服务板块实现收入422.08亿元，占比达到32%，产业互联网和消费互联网“双引擎”驱动业务结构愈发稳固，并加速与实体经济逐步“互融互惠”。
腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，公司将聚焦于提升业务效率并增加新的收入来源，包括在广受欢迎的视频号中推出信息流广告，同时持续通过研发推动创新。他还强调，公司约半数的收入来源于金融科技及企业服务与网络广告，这些业务直接助力并得益于整体经济活动，中国经济的增长将为公司带来收入增长机会。
第二季度，在腾讯各项核心业务板块中，数实收入表现继续稳健，金融科技与企业服务板块二季度实现收入422.08亿元，占比32%。
2018年“930”组织架构调整后，腾讯金融科技与企业服务板块首度现身财报，其后该收入占比一路提升，2019年1季度的从25%提升到2021年以来的30%以上。至此，腾讯产业互联网与消费互联网实现并趋发展，形成稳定的增长“双引擎”。
TO B业务跻身“双引擎”背后，离不开腾讯对研发的持续加码，第二季度研发投入同比增长17%达到150.1亿元。底层技术能力提升也带动了业务加速上云动作，包括QQ、视频号、腾讯会议等内部海量自研业务在二季度实现全面上云。近三年来，腾讯自研业务上云规模已经突破5000万核，累计节省成本超过30亿元，企业服务毛利率环比提升。
研发不仅推动了自研上云的全面实现，更助力腾讯构筑了涵盖芯片、操作系统、服务器、数据库、音视频、安全等“自研产品”矩阵，以及AI、医疗、5G、量子、安全等领域的“创新科研”矩阵。为打造垂直领域的智能制造解决方案提供技术底座，并为中长期高质量发展锻造技术“后盾”。
截至2022年6月30日，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过5.7万件，专利授权数量超过2.7万件，其中，发明专利占比超过90%。
在数据库领域，今年二季度腾讯云数据库再度入选Frost Radar 领导者象限。除了在自研上云体系、自研产品矩阵、创新科研矩阵的投入，腾讯持续加大力度助力实体产业加速数字化。截至目前，腾讯云已经联合了超9000家合作伙伴，在30个行业推出了400多个联合解决方案。面对现阶段传统产业数字化越发多样化、复杂化的需求，腾讯与产业合作伙伴探索了大量数实融合创新案例。
面对能源行业碳中和数字化转型的急迫需求，腾讯首次对外发布能源连接器和能源数字孪生两款行业产品，两款产品依托腾讯连接协同优势，发挥大数据、AI、数字孪生等技术将有力促进能源企业提质增效、节能降碳。
宝钢股份与腾讯共同合作的“全真互联数字工厂”项目也在二季度首次对外公布。这是腾讯云技术，腾讯游戏技术首次被深入应用到钢铁生产环节，同时腾讯的实时云渲染、视觉动捕、虚实互动、AR/VR交互等游戏技术，为宝钢热轧部建立了工厂级孪生服务，最终打造全息3D裸眼效果的“全真互联数字工厂”，让远程检修、无人工厂、远程调度高危作业变为可能。
为促进后疫情时代的经济复苏，提高复工复产效率，在典型的工业AI质检场景，腾讯工业AI引擎已经在3C质检领域也已经成功实现规模化应用。华星光电、富驰高科等多家3C生产企业，通过腾讯AI能力基本可实现10倍质检效率的提升、释放90%的劳动力。
在打磨自身产品及解决方案的同时，多年来腾讯一直坚定地通过“开源协同”助力To B产业生态持续释放创新活力。二季度腾讯对外发布了一系列对开发者友好的“轻量级”产品，涉及云原生、机器学习、音视频、大数据等多个领域，将多年自研产品的底层能力释放给普通开发者，降低开发门槛，让企业数字化更容易实现。
目前，腾讯共开源超过160个项目，获得超过43万开发者关注和点赞。在底层核心技术领域，操作系统内核TencentOS Server及物联网操作系统TencentOS Tiny已对外开源，后者也已捐赠给开放原子开源基金会。今年6月，腾讯与合作伙伴共同倡议发起的开源操作系统社区OpenCloudOS正式发布源社区项目及全量软件包版本。
二季度，微信月活跃用户达到12.99亿，同比增长3.8%。微信小程序、腾讯会议及企业微信等数字化工具持续升级连接能力，丰富了生态企业的私域运营路径。财报显示，视频号总用户使用时长超过了朋友圈用户使用时长的80%，视频号总视频播放量同比增长200%，日活跃创作者数和日均视频上传量同比超过100%。
最新发布的《数字生态就业创业报告》显示，2021年微信生态衍生的就业机会达到4618万个，同比增长25.4%。与此同时，为减轻疫情下小微、个体商户的经营压力，微信支付响应政策，不断丰富降费让利措施。数据显示，2021年9月至2022年6月，微信支付在支付服务手续费方面已累计让利约30亿，惠及小微商家超过2000万。微信支付降费周期将持续到2024年，预计将实现三年100亿减费让利的总体目标。
微信生态内的数字化工具不仅带动大量就业、创业，还提升了小微企业免“疫”力。在经济稳步复苏的背景下，依托微信生态内支付、小程序、公众号、视频号、搜一搜以及SaaS端的企业微信、腾讯会议、腾讯文档、腾讯企点等的“百宝箱”，让大中小微企业在定制化数字工具包的陪伴下，加速复产复工，实现经营持续增长。
民宿业是被疫情冲击较大的行业之一，然而民宿平台“隐居乡里”，通过企业微信+小程序+公众号+社群的组合，快速锁定对应客群，精准运营，培养信任，并获得了最实际转化，按他们统计，目前通过微信生态订房的占比达到68.81%，而客房成交量更是占到了95%。在他们运营的微信群里，有超过20万长期活跃客户，通过改造运营的260个闲置农宅，他们直接带动地方收入总计超3亿。
扎根技术、深耕产业，腾讯逐步呈现出更低重心、更高目标的产业融合动作，为行业伙伴、小微企业、就业个体持续输出数字化方案，也在高质量发展的路途上，储备迎接新经济周期的势能。
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