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主旋律电影持续火热 电影业复苏迎来强劲动力

2022年08月18日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （焦磊）2.04亿人次走入电影院、播放场次2597万场、票房收入达79亿……根据灯塔专业版数据，截至8月18日16时，在国产影片带动下，2022年电影暑期档票房已超去年。数字表明，随着疫情好转，我国电影市场消费潜能不断释放，中国电影未来持续发展的动力正在增强。

8月18日，博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳）在深交所上市，这也是A股影视板块自2018年后首次迎来新股。博纳上市首日，开盘价为6.04元/股，报收7.24元/股，涨幅达43.94%。业内分析认为，暑期档电影市场的火爆叠加博纳IPO获批复，是电影行业迎来中长周期触底反弹的信号，有助于推动电影市场实现高质量发展。

内容资源优势突出 探索主旋律电影新标杆 

近年来，中国电影发展迅速，《长津湖》《红海行动》《金刚川》等一大批主旋律影片，以美学光影讲述中国故事，不仅观赏性十足，艺术价值也屡创新高，实现了票房与口碑的双丰收。

疫情期间，主旋律电影扛起大旗，成为拉动电影市场的主要力量。2020年，中国凭借主旋律电影出色表现首次成为全球票房最高市场。2021年，中国电影蝉联全球票房第一，超过10亿的11部影片中，有4部是主旋律作品，《长津湖》更是以57.75亿的票房成为中国影史票房总冠军。2022年春节档，《长津湖之水门桥》以40.63亿票房跻身中国影视票房前十。

在电影业陷入低谷的时刻，主旋律电影以其强大的市场号召力，用“正能量”换取“大流量”，为低迷的中国电影业注入了一剂强心剂。

博纳参与投资、发行的影片票房（单位：亿元）。图片来源：广发证券研报

以2014年的《智取威虎山》为起点，博纳将宣传中国主流价值观与观影需求相结合，将电影艺术价值与市场化商业运作相匹配，打造了一系列经典的主旋律电影，例如《湄公河行动》、《红海行动》、《中国机长》、《长津湖》、《长津湖之水门桥》等。据统计，在中国影史前15榜单里，博纳主投就占据了四席，再加上参投的电影，近五年博纳已为市场贡献了近200亿的票房。

在内容端，博纳借助早期与众多内容产业链的各个要素建立良好合作关系，形成了较好的资源整合优势。公司通过股权合作、签订电影项目发展协议、长期合作等方式，与业内头部的制片人、导演、演员形成良好稳定的合作关系，为博纳每年的产出提供强大助力，构筑了公司长期发展基础。

在博纳上市仪式中，多年来与博纳紧密合作的众多一线导演和实力派演员参加，这些电影人们借此契机，共同为中国电影行业打气，显示了团结一致的信心和共同为电影行业持续发展努力的情怀。

华鑫证券分析认为，根据真实事件改编的主旋律题材电影，容易引发观众情绪共鸣，在取得良好的社会效益和经济效益的同时，也树立了公司良好的品牌形象。经过多年累积，博纳对主旋律题材电影的成功商业化运作已成为公司的一大特色。

全产业链布局催生优质作品

博纳成立于2003年，是国内首家从事电影发行业务的民营企业。博纳深耕电影行业多年，2007年凭借发行优势切入电影投资业务，后又以投资业务反哺发行业务。2019年，博纳取得了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后的第一张电影院线牌照。至此，博纳覆盖了电影全产业链，电影投资、发行、院线及影院业务相互促进，并不断向产业链上下游延伸。

增加院线渠道、扩张影院业务，不仅有助于电影公司排片及宣传、提升管理水平、控制成本，还可以根据院线上座率等信息反馈及时优化营销策略。同时，也对业务营收有一定提升作用。

据了解，博纳着重布局影院于一二线城市，以相对低频的单日单厅场次实现更高的上座率。根据拓普数据，公司101家自有影院有82%分布在一二线城市。2021年博纳自有影院的上座率为9.37%（行业均值为8.14%），平均票价为41.10元/人次（行业均值37.46元/人次），IMAX观影人次占比为5%（行业均值3%）。

截至2021年12月末，博纳影业已在北京、上海、杭州、宁波、重庆等城市投资建成并管理101家五星级标准现代多厅影城，银幕总数841块，在全国重要电影票房市场中完成了初步业务布局。2021年博纳自营影院贡献票房7.51亿元，占全国总票房的1.6%。

博纳2017-2021年营收及利润情况。图片来源：华鑫证券研报

主旋律爆款作品的不断发行，给博纳带来了可观的收入。即使深受疫情影响，在2020-2021年，博纳依旧保持盈利。据博纳披露数据显示，2019-2021年，公司营业收入分别约为31.16亿元、16.20亿元、31.24亿元。公司归母净利润分别为3.15亿元、1.91亿元、3.63亿元。今年春节档取得的40.6亿票房也增厚了博纳2022年上半年业绩，2022年上半年博纳影业收入14.73亿元（同比增加81.89%），归母利润2.36亿元（同比增加783.15%）。

票房潜力仍未完全释放 

根据灯塔专业版数据，我国主旋律电影的总票房从2016年的11.9亿元增长至2021年的94.4亿元，占全国票房的份额从2016年的3%提升至2021年的20%。

2016-2021年主旋律电影数量及票房。图片来源：广发证券研报

广发证券研报表示，主旋律电影的商业化开发模式逐渐成熟，在表达爱国主义题材时兼具故事性和画面效果，在商业化层面取得了优异的票房成绩。

在这种情况下，档期营销也成了中国电影市场的特色。除了春节、国庆、暑期档期之外，清明、五一等档期人们的观影需求也不断增长，这激发更多新的主旋律电影投放市场。

同时，由于上座率控制，可售座位数量减少，热门电影及场次常常出现“一票难求”现象。

由此可见，我国主旋律电影市场还未达饱和。业内分析认为，主旋律电影市场的不断壮大，能有效推动整个电影市场快速恢复至疫前水平、向千亿市场迈进。

版权是文化产业的核心要素，博纳深耕于影视行业多年，积累了丰富的自有IP资源及版权片库，建立了强大的内容护城河，公司电影版权销售规模大，2019年至2021年公司累计实现版权销售金额11.85亿元。面对电影行业复苏机遇，博纳IP资源和待上映影片储备量充足，有望实现业绩“丰收”，同时主推电影业高质量发展。

开源证券指出，基于疫情常态化防控下人们观影需求和新片供给产能的逐步释放，电影票房或持续回暖，拉动出品、发行及院线公司业绩修复。

(责编：赵竹青、高雷)
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