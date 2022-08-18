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履行主体责任 互联网平台联手各方共治不实信息

2022年08月18日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （王绍绍）在近日举办的“治理不实信息开放日”上，来自学界、业界的专家学者与媒体围绕“治理不实信息”主题，就治理措施和应对经验展开交流并达成合作共识，相关机构将联合组建不实信息治理平台，共同研判不实线索，传递权威真实信息。

据介绍，互联网平台不实信息具有“画质低劣”“细节不明”“煽动他人情绪”等特征，主要分为虚假专业知识和社会新闻两大类，形成原因复杂，包括编造谎言、仿冒他人蹭热、以讹传讹、主观“臆测”及摆拍演绎被误以为真等情况。抖音安全产品经理陈丹丹表示，不实信息会严重损害公众的知情权，破坏健康和谐的生态氛围，严厉、持续打击和治理不实信息具有必要性。

值得注意的是，“从预防、治理到拦截，互联网平台以一己之力难以从根本上治理不实信息。”抖音生态产品经理李翔宇坦言，治理不实信息，平台存在杜绝难、核实难、辟谣难等问题。

对此，来自业界、学界的多位专家学者表示，为有效治理不实信息，多方需共建治理平台。在“科普中国科学辟谣”平台运营负责人徐来看来，单一个体或平台难以治理不实信息，应各个专业机构协同发力。中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为，有效治理不实信息，应构建一个由政府、互联网平台、行业协会、媒体、专业机构、高校、社会公众等多方参与治理的机制。清华大学新闻与传播学院学术委员会主任、教授金兼斌则建议，平台与外部各方推动多源信息联动和人机协同、有的放矢治理谣言的同时，也应该保障公众知情权、表达权和监督权，避免因过度限制和监管而导致社会上出现“寒蝉效应”。

“互联网平台应该发挥技术、人力优势，切实履行主体责任。共建治理不实信息的平台，意义重大。”郑宁进一步补充。

(责编：赵竹青、高雷)
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