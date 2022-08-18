商务部回应美出台《芯片和科学法案》：必要时采取有力措施维护自身合法权益
2022年08月18日19:26 | 来源：新华网
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新华社北京8月18日电（记者谢希瑶）针对美方近日出台《芯片和科学法案》，商务部新闻发言人束珏婷18日表示，中方对此坚决反对。中方将继续关注法案的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。
在当天举行的商务部网上例行新闻发布会上，束珏婷强调，美方出台《芯片和科学法案》，对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，是典型的差异化产业扶持政策。其中部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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