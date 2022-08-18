原标题：2022英特尔中国学术峰会召开 推动产学研界合作创新

【解说】以“聚智同行，共创未来”为主题的2022英特尔中国学术峰会8月10日在福建省福州市开幕。为期两天的峰会汇聚了超过100位各学界教授与产业资深专家展示科研成果和先进技术方案，分享前沿技术与洞察，共话产学研合作新模式。

【解说】当前，数字化、智能化进程突飞猛进，带来了对算力的无尽需求，数据价值的释放与数字经济潜力的挖掘都迫切呼唤着科学技术的持续创新。英特尔高级副总裁、英特尔中国董事长王锐表示，当下面临很多经济社会挑战，只有让创新的方向更精准一些，让创新的步伐更快速一些，让创新的应用更普及一些，才能更好地去应对这些挑战。

【同期】英特尔高级副总裁、英特尔中国董事长 王锐

我们对数字世界的美好愿望和我们产业现实的数字化进程之间还是有很大的空间和距离，这是一个很大的挑战，同时也是我们全行业的一个非常好的机遇，要深入释放数据的价值，挖掘数字经济的潜力，产学研的创新和合作，它的重要性日益彰显，它的紧迫性也与日俱增。

【解说】英特尔中国学术峰会的举办可以追溯到2003年。多年来，英特尔也积极参与教育部各类人才培养项目，并配合数字化时代的到来推出了全球数字化能力培养计划。

【同期】英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长 宋继强

英特尔中国学术峰会是英特尔在中国举办的属于叫旗舰型的，跟学术界做交流合作研讨的一个平台。给我们一个很好的机会，首先呢能够跟诸位这种学校的领导和老师们分享英特尔在最近在数字化转型方面的主要一些技术、趋势，还有我们未来会有哪些可以跟大学老师包括学生们去合作的点，那么第二呢我们也去跟大学老师去探讨在哪些领域我们可以跟他们一起把学术界合作的一些成果能够往产业界去引导。所以基本上来讲我们是想通过这样的一个平台呢，达到两个目标，一个是促进未来更多产学研的合作，第二能够在培养未来的人才领域，达到更好的一个效果，去通过把英特尔在前沿技术领域上发现的一些要点，不管是软件的硬件的，都能够形成很好的一些课程，或者说合作计划，培养未来人才。

【同期】英特尔高级副总裁、英特尔中国董事长 王锐

无所不在的计算，无处不在的连接，从云到端的整个的基础设施，再加上AI 的应用，都给了我们非常强大的机遇，而这四个方面在英特尔我们称它为超级技术力量，而这个超级技术力量给我们所带来的机遇和给我们的挑战正好就是英特尔的长项，我们所做的就是不断去铺垫计算的能力，网络的能力和AI各行各业的运用和落地，所以在这方面我们看到非常好的机遇和非常好的愿景。

【解说】今年恰逢英特尔杯2022大学生嵌入式系统专题邀请赛举办二十周年，此次比赛以人工智能和边缘计算为主题，共收到基于英特尔硬件或软件平台的130多个创新边缘AI解决方案。峰会期间，还举办了此次邀请赛颁奖典礼。

【同期】英特尔高级副总裁、英特尔中国董事长 王锐

像我们今天这个峰会，我们第一次举办已经是在2003年了，这个嵌入式大赛的举行，今年也已经是第二十个年头了，我们通过各种各样的渠道峰会和高校的联系，和研究所的联系，利用大赛的方式和利用很多的平台，我们是希望在最前沿的科研和最实际的应用能够更好地结合起来，缺一不可，我们让深度的科研有了应用的方向，我们要让在实际产业行业里面应用的方向有了非常深度研究的一个底气，而我们正好把这个全部连接起来，这才能够真正造福世界上的每一个人。

【解说】英特尔希望通过此次学术峰会，能帮助进一步深化国内学术界和产业界的合作，夯实产学研共创平台，推动学术发展与产业共建，携手助力“数字中国”的发展。（记者 吴晟炜）

(责编：曹淼、李源)

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