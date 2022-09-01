太原能源低碳发展论坛组委会

太原能源低碳发展论坛，是经国务院批准设立的国家级、国际性、专业化论坛，旨在围绕能源绿色低碳发展交流先进理念、展示最新成果、探讨前沿话题、加强务实合作，为建设清洁低碳安全高效的全球能源体系贡献智慧和力量。

自2016年设立以来，太原论坛已成功举办5届。在党中央、国务院的亲切关怀下，在国家有关部门的大力支持下，论坛规模和质量大幅提升，主办部门和参会嘉宾数量不断增加，论坛活动的专业性和高规格、多样性和多元化更加突出，正逐步成为具有世界影响力和权威话语权的能源领域高端对话平台、成果发布平台和国际合作对接平台。

2019年太原能源低碳发展论坛开幕时，国家主席习近平致贺信指出，能源低碳发展关乎人类未来。中国高度重视能源低碳发展，积极推进能源消费、供给、技术、体制革命。中国愿同国际社会一道，全方位加强能源合作，维护能源安全，应对气候变化，保护生态环境，促进可持续发展，更好造福世界各国人民。

近年来，山西省深入贯彻习近平总书记提出的能源安全新战略，充分发挥太原论坛平台作用，积极借鉴国内外新观点、新技术、新模式，纵深推进山西能源革命综合改革试点，持续提升能源资源供应保障能力。2021年，山西煤炭产量11.93亿吨，约占全国的1/3、全球的1/7，为维护国家能源安全、平衡全球能源供需作出重要贡献。能源消费、供给、技术、体制革命全面深化，全省煤炭先进产能占比达到79.4%，发电总装机达到1.184亿千瓦，现役煤电机组全部实现超低排放，风电、光伏装机合计占比达到31.8%，氢能、钠电池、智慧矿山、能源互联网等前沿技术加快突破、应用场景不断拓展，战略性新兴产业市场化电价机制、增量配电网改革形成广泛影响，能源大省已经迈出高质量发展新步伐。

2022年1月，习近平总书记在山西考察调研时强调，推进碳达峰碳中和，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，但这不是轻轻松松就能实现的，等不得，也急不得。在习近平总书记2020年9月向全世界郑重宣布中国碳达峰碳中和目标两周年之际，第六届太原论坛以“能源 双碳 发展”为主题举办，意义不同寻常、影响十分深远。这场高标准、高规格、高品质的盛会，必将推动各方达成更多合作共识、取得更加丰硕成果。山西将充分吸收和运用论坛成果，抢抓资源型经济波峰期、高质量发展机遇期、数字化转型风口期，以“双碳”目标为牵引，持续推进国家资源型经济转型综改试验区建设，深化拓展能源革命综合改革试点内涵，以“五个一体化”融合发展为主攻方向，加快推动能源产业高质量发展。

——加快煤炭和煤电一体化发展。这是从体制机制层面破解“煤电矛盾”的治本之策。山西将通过战略重组、交叉持股、长期协议等方式，推动煤炭和煤电企业实质性联营、融合式发展，以坑口煤电一体化为重点，同步建设大型现代化煤矿和先进高效环保煤电机组，推动传统能源产业集约高效、清洁低碳发展，持续提升兜底保障能力，更好维护国家能源安全。

——加快煤电和新能源一体化发展。这是加快构建新型电力系统、有效提升电网稳定性的必由之路。山西将不断完善配套支持政策，协同推进风光发电基地、煤电配套电源、新型储能项目和外送电力通道建设，提高煤电系统调节能力，加快新能源及储能项目发展，推动传统能源企业向新型综合能源服务供应商转型，实现传统能源与新能源优化组合。

——加快煤炭和煤化工一体化发展。这是推动煤炭由燃料向原料、材料、终端产品转变的关键之招。山西将聚焦现代煤化工和碳基新材料等前沿领域，支持煤炭与煤化工企业以市场化方式实施联营，更好解决大型煤化工项目资源配置难题，加紧研发基于山西煤炭特点的新技术及规模化制备技术，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。

——加快煤炭产业和数字技术一体化融合发展。这是抢抓当前机遇期窗口期，加快推进能源产业数字化转型的迫切之需。山西将加大资金投入，以智慧矿山、智能电网和能源互联网等建设为重点，加快煤炭、煤电、煤化工等产业数字化改造，提升全要素生产率和本质安全水平，努力成为全国能源领域数字化转型排头兵。

——加快煤炭产业和降碳技术一体化推进。这是未雨绸缪、主动应对碳中和的战略之举。山西将密切跟踪CCUS（碳捕获、利用与封存）等技术发展和商业应用的前沿动态，因地制宜开展技术攻关和试点示范，积极拓展应用场景，有序统筹“一增”“一减”，努力探索一条具有资源型地区特色的碳达峰、碳中和实现路径。

能源低碳发展关乎人类未来。站在新的历史起点上，开放进取的山西愿与各方一道，携手共享能源革命新机遇，共谱高质量发展新篇章，为实现碳达峰碳中和目标、推动构建全球能源命运共同体作出新的更大贡献！

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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