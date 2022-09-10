本报记者 申 琳 徐驭尧

2021年5月16日，随着老虎嘴隧道最后一道岩壁洞穿，通往西藏自治区墨脱县的第二条通道——派墨公路全线贯通。

“通公路”是墨脱几代人的梦想。2013年，通往墨脱的第一条公路——扎墨公路建成通车，但每到雨季，塌方、泥石流等自然灾害会让这条路不时中断。

“因为路难行，墨脱城里买点啥都难，更别说做生意。”当地居民次仁措姆为了生计，此前在云南等地谋生。漂泊异乡的她，时刻关注家乡的变化，看到墨脱县城的蜕变——道路极大改善，游客越来越多，店铺越来越旺，各行各业发展迅速，她产生了返乡创业的想法。

今年初，次仁措姆回到墨脱开起了客栈，二楼做客房，一楼自己住，“挣了不少钱呢！”她眉眼间尽是笑意。次仁措姆告诉记者，小时候因为运输条件差，很多外地的水果都运不进来。如今，天南海北的新鲜水果都能在墨脱县城买到，再也不用被物资短缺困扰了。

2021年，墨脱完成多个景区的改造建设，墨脱人文景观的宣传登上广东广州、佛山等对口支援城市的地铁，知名度、美誉度不断提高。去年全年，墨脱旅游人数、收入分别达20.58万人次、7893.07万元，同比分别增长136%、264%。

公路一通天地宽。“交通改善了，墨脱同外边的世界联系更紧密、更通畅，墨脱各项民生保障水平不断提高。”佛山援藏干部、墨脱县委常务副书记叶水剑说。

旺堆扎西是墨脱县人民医院急诊科主任。呼吸机等复杂设备对他来说曾非常陌生，在佛山援藏医疗队的帮助下，他不仅学会操作这些设备，还能在临床根据患者的不同病情分类施策。近年来，佛山投入1000多万元援藏，为县医院建设一体化医院信息系统、购置CT机、建立远程医疗中心，墨脱县医院的医疗条件焕然一新。

在墨脱县完全小学，大屏幕上，佛山的老师正在授课；大屏幕外，墨脱的老师辅助讲授，两位老师共同为孩子们带来一堂别开生面的互动课程。广东援助墨脱建设15个智慧教室，让这里与外界的联通更便利。在各方帮助下，近年来墨脱县各级各类学校硬件条件持续改善，教学能力日益提升。截至去年，墨脱县学前教育毛入园率达97.8%，小学适龄儿童净入学率达99.93%，义务教育阶段巩固率达100%。

《 人民日报 》（ 2022年09月10日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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