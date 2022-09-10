人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

西藏自治区墨脱县——

公路一通天地宽（走进县城看发展）

本报记者  申  琳  徐驭尧
2022年09月10日05:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2021年5月16日，随着老虎嘴隧道最后一道岩壁洞穿，通往西藏自治区墨脱县的第二条通道——派墨公路全线贯通。

　　“通公路”是墨脱几代人的梦想。2013年，通往墨脱的第一条公路——扎墨公路建成通车，但每到雨季，塌方、泥石流等自然灾害会让这条路不时中断。

　　“因为路难行，墨脱城里买点啥都难，更别说做生意。”当地居民次仁措姆为了生计，此前在云南等地谋生。漂泊异乡的她，时刻关注家乡的变化，看到墨脱县城的蜕变——道路极大改善，游客越来越多，店铺越来越旺，各行各业发展迅速，她产生了返乡创业的想法。

　　今年初，次仁措姆回到墨脱开起了客栈，二楼做客房，一楼自己住，“挣了不少钱呢！”她眉眼间尽是笑意。次仁措姆告诉记者，小时候因为运输条件差，很多外地的水果都运不进来。如今，天南海北的新鲜水果都能在墨脱县城买到，再也不用被物资短缺困扰了。

　　2021年，墨脱完成多个景区的改造建设，墨脱人文景观的宣传登上广东广州、佛山等对口支援城市的地铁，知名度、美誉度不断提高。去年全年，墨脱旅游人数、收入分别达20.58万人次、7893.07万元，同比分别增长136%、264%。

　　公路一通天地宽。“交通改善了，墨脱同外边的世界联系更紧密、更通畅，墨脱各项民生保障水平不断提高。”佛山援藏干部、墨脱县委常务副书记叶水剑说。

　　旺堆扎西是墨脱县人民医院急诊科主任。呼吸机等复杂设备对他来说曾非常陌生，在佛山援藏医疗队的帮助下，他不仅学会操作这些设备，还能在临床根据患者的不同病情分类施策。近年来，佛山投入1000多万元援藏，为县医院建设一体化医院信息系统、购置CT机、建立远程医疗中心，墨脱县医院的医疗条件焕然一新。

　　在墨脱县完全小学，大屏幕上，佛山的老师正在授课；大屏幕外，墨脱的老师辅助讲授，两位老师共同为孩子们带来一堂别开生面的互动课程。广东援助墨脱建设15个智慧教室，让这里与外界的联通更便利。在各方帮助下，近年来墨脱县各级各类学校硬件条件持续改善，教学能力日益提升。截至去年，墨脱县学前教育毛入园率达97.8%，小学适龄儿童净入学率达99.93%，义务教育阶段巩固率达100%。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月10日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部