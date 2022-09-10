国产高档数控机床精度指标提升20%
我国工业母机行业市场占有率提升
2022年09月10日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月9日电 （记者王政）记者从工信部获悉：党的十八大以来，我国工业母机行业形成了完整的产业体系，突破一批关键核心技术，市场占有率大幅提升，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。
产业自主开发能力和可靠性水平显著提升。以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项为抓手，突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。高档数控机床平均无故障时间间隔实现了从600小时到2000小时的跨越，精度指标提升20%。
建立起较为完善的产业配套体系。国产高档数控系统实现从无到有，在国产机床中市场占有率由专项实施前的不足1%提高到31.9%；数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%。
满足国内重点行业对制造装备的基本需求。汽车冲压生产线国内和全球新增市场占有率分别达到80%和40%；发电设备制造领域实现了由进口为主到走向出口的转变；研制成功船用重型曲轴所需的车铣加工中心，掌握了自主制造船舶大型零部件的能力。
《 人民日报 》（ 2022年09月10日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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