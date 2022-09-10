本报记者 苏 滨

下班之后往往是用水高峰。因管壁锈蚀变薄，一旦水压增大，供水管网极易爆管。在贵州省贵阳市，这样的老化管网大量存在于南明、云岩、观山湖等城区，涉及人口上百万，有的管网已运行三四十年，漏损率呈上升势头，急需系统性、集中性改造。

早在2020年夏天，贵阳水务集团就开始谋划供水管网系统改造。今年，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，贵阳运行年限满30年的供水管道正式纳入更新改造范围。

“针对历次摸排情况，我们按照改造的轻重缓急，对所有供水管道排序划分。”贵阳水务集团财务资金中心总监李琳介绍，整个工程将分三期完成，其中一期工程涉及云岩区、南明区、观山湖区、经开区等4个区域，改造管网共计101.44公里，总投资大约1.97亿元。

如果只是对管网小修小补，平均一年支出3000万—5000万元，贵阳水务集团尚能承受。而近2亿元的投资，在供水保障领域实属大额，融资成了难题。

“供水属于民生工程，保本微利。”李琳介绍，按照以往融资方式，集团可以向银行贷款80%的资金，剩余20%是资本金，自己解决，“但这次的资本金将近4000万元，像座大山挡在前面，我们一时拿不出。没有资本金，贷款肯定拿不到，一环扣一环，如何确保9月中下旬开工？”

今年6月29日，国务院常务会议确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措，通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持。

国家开发银行贵州分行第一时间打来电话。“太及时了！”在相关经办人的协助下，李琳立马组织申报，希望能申请基础设施投资基金，缓解项目资本金出资压力，撬动引导配套贷款融资。

“我们先在贵阳市发改委重大项目库里填报一批项目工程，然后根据国开行列出的材料清单进行准备，最后等逐级审批以及国开行评审。”李琳和同事们加班加点备齐材料，生怕让来之不易的机会溜走，“我们主动与省、市发改部门以及银行对接，抢抓政策‘窗口期’。”

因为属于新开工项目，前期手续比较完备，又是基础设施建设，建成后将有效降低城区供水管网漏损率、提高供水保障能力、提升优化老旧小区供水管网体系，社会效益明显。8月11日，国家开发银行贵州分行成功投放国开基础设施投资基金1971万元，实现全省首笔政策性、开发性金融工具资金投放，用于支持贵阳市供水管网改造工程一期项目建设。

“有了这笔投资基金，余下的资本金就好筹集，压力一下少了大半。”解决了资本金，李琳也不再为剩余80%的资金担心，项目顺利打通，“后续国开行将以‘投贷结合’方式提供项目贷款。该基金既解决资本金问题，又将撬动项目贷款，为保障项目按计划建成投用打下坚实基础。”

相较以往向其他银行贷款的融资方式，这种政策性、开发性金融工具耗时更短、成本更低。“从项目申报到基金投放，前后不到一个月，效率特别高！”李琳表示，这笔投资基金只需18年内还清本息，支持力度显著。

随着一期工程即将动工，李琳和同事们开始着手准备二期工程融资，“我们将以此次成功争取基础设施投资基金为模板，对即将实施的‘贵阳市供水管网改造工程二期’‘红枫湖至花溪水库连通工程’等项目进行经验复制，拓宽融资渠道。”

本期统筹：蒋雪婕

版式设计：张丹峰





《 人民日报 》（ 2022年09月10日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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