据新华社北京9月9日电 （记者吴雨）中国人民银行9日发布的金融统计数据显示，8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元。

央行数据显示，8月末，我国人民币贷款余额208.28万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。1月至8月，我国人民币贷款累计增加15.61万亿元，同比多增5540亿元。

8月份我国人民币存款增加1.28万亿元，同比少增926亿元。

同日发布的社会融资数据显示，8月我国社会融资规模增量为2.43万亿元，比上年同期少5571亿元；8月末社会融资规模存量为337.21万亿元，同比增长10.5%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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