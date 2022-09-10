8月人民币贷款增加1.25万亿元
2022年09月10日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京9月9日电 （记者吴雨）中国人民银行9日发布的金融统计数据显示，8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元。
央行数据显示，8月末，我国人民币贷款余额208.28万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。1月至8月，我国人民币贷款累计增加15.61万亿元，同比多增5540亿元。
8月份我国人民币存款增加1.28万亿元，同比少增926亿元。
同日发布的社会融资数据显示，8月我国社会融资规模增量为2.43万亿元，比上年同期少5571亿元；8月末社会融资规模存量为337.21万亿元，同比增长10.5%。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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