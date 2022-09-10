据新华社北京9月9日电 （记者戴小河、张辛欣）记者9日从工业和信息化部获悉，目前我国累计建成开通5G基站196.8万个，工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市，国家工业互联网大数据中心体系建设稳步推进。

工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏说，工业互联网正加速我国传统企业转型升级，“5G+工业互联网”率先在钢铁、采矿等10个重点行业领域形成20个典型应用场景，促进传统企业提质降本增效。工业互联网产业联盟调查数据显示，工业互联网在中小企业应用普及率近年来持续走高，近两年提升近5个百分点，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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