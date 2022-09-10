据新华社重庆9月9日电 （记者赵宇飞）作为推进成渝地区双城经济圈建设的重要举措之一，重庆市人民政府、四川省人民政府共同印发的《重庆都市圈发展规划》（以下简称《规划》）近日正式发布，这是我国中西部首个跨省域都市圈规划。

根据《规划》，重庆都市圈范围包括重庆主城都市区21个区和四川省广安市行政辖区全域，总面积3.5万平方公里，2020年常住人口2440万人。《规划》将与重庆空间距离近、经济融合深的四川省广安市全域纳入规划范围，让广安成为全国唯一全域纳入跨省域都市圈的地级市。

《规划》共提出8项任务，包括加快构建现代基础设施网络、协同建设现代产业体系、打造富有巴渝特色的消费目的地、共筑长江上游生态屏障、提升开放合作水平等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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