本报记者

十年奋进路，阔步新征程。喜迎党的二十大胜利召开之际，广大干部群众豪情满怀、锐意进取，努力在推动高质量发展中展现更大作为。

“党的二十大对团结和激励全国各族人民为夺取中国特色社会主义新胜利而奋斗具有十分重大的意义。喜迎党的二十大，我们按照高质量发展要求，正在加快建设新型电力系统，保障电力安全可靠供应，推动电网建设升级，助力青海打造国家清洁能源产业高地。”国网青海省电力公司发展策划部主任陈昀说，将坚持“省内高水平转换消纳+省外大规模输送”双轮驱动，全力构建国家电网新型电力系统省级示范区。

“鞍钢坚持把新发展理念贯穿生产制造全过程，采用能源集控系统，实现一站式管控，有效提升能源利用效率，吨钢综合能耗降低3.9%，二氧化碳减排5.2%。”鞍钢股份能源管控中心总经理张勇表示，未来将进一步推进智能制造，建设大数据中心，提升数据资源管理和服务能力，打造钢铁行业智能制造示范绿色工厂。

“中欧班列（郑州）越开越密，已成为河南积极融入‘一带一路’建设的重要载体和平台。”中国铁路郑州局集团有限公司郑州机务段火车司机安春磊说，“工作6年来，我安全准时值乘865趟中欧班列，确保每趟班列安全稳定运营，为丝绸之路经济带建设贡献力量。”

“落实首都建设国际科技创新中心部署，我们按照以现代金融为主导，科技服务、数字创意、新一代信息技术为特色，商务服务业为支撑的高精尖产业体系布局，全力建设高品质特色园区。”北京市中关村科技园区石景山园管委会主任贾曦表示，园区将牢固树立绿色发展理念，进一步发挥创新驱动作用，让科技创新带来更多发展动力。

“党的十八大以来，以新发展理念为引领，美丽新疆建设迈出坚实步伐。”新疆维吾尔自治区生态环境厅厅长哈尔肯·哈布德克里木表示，一定坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进生态优先、绿色发展，深入打好污染防治攻坚战，严守生态保护红线。

传化集团董事长徐冠巨说，我们发挥布局在全国的70多个公路港城市物流中心及全国货运网络优势，让货物流通更加智慧高效。在新冠肺炎疫情防控中，传化物流发挥数字物流平台作用，促进货物向宁波舟山港、青岛港引流，为保供稳链、畅通循环作出了贡献，“传化物流正瞄准服务物资高效流通，着力为制造业企业提供端到端全链条的供应链解决方案，持续帮助企业降本增效，助力‘中国制造’数字化转型升级。”

“海南自贸港零关税、低税率等政策的实施，有效扩大了农产品进出口规模，加速农业生产要素流动和集聚，促进农业转型升级。”海南省农业农村厅厅长何琼妹介绍，2021年，海南热带特色高效农业增加值超962亿元，增速达到14.1%，“海南将进一步突出种业引领，调整产业结构，做强做优热带特色高效农业，进一步叫响海南热带农产品品牌。”

广西南南铝加工有限公司党委书记、董事长韦强说，近年来，公司坚持把创新作为引领企业发展第一动力，积极开展高端高精铝材重大短板装备及配套项目建设，先后破解了多个行业关键技术难题，“我们要继续推进创新链产业链深度融合，争当贯彻落实新发展理念的排头兵、创新驱动发展的排头兵、实施国家重大战略的排头兵。”

“经过不懈努力，我们在科技创新上取得一系列成果，培养了一批德才兼备、品学兼优的青年学子。”中国科学技术大学计算机学院副院长龚伟表示，将继续围绕国家重大战略需求，紧盯创新意识和创新能力关键环节，不断提升创新型人才培养质量。

“拉林铁路开通一年多来，共运送旅客超过120万人次，累计运送货物超过5万吨，富民兴藏有了更有力的支撑和保障。”中国铁路青藏集团有限公司林芝站站长朱连祥说，将全力做好铁路服务保障工作，守护拉林铁路平稳、安全运行，助力西藏交通事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（本报记者潘俊强、朱佩娴、胡婧怡、徐靖、阿尔达克、窦瀚洋、徐驭尧、刘雨瑞、祝佳祺、曹文轩）

《 人民日报 》（ 2022年09月10日 01 版）

(责编：乔业琼、杨迪)

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