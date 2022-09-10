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（快评）

确保每一分钱花在紧要处

洪  雨
2022年09月10日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　101.44公里长的供水管网，涉及上百万人用水，投资近2亿元——在国家政策性、开发性金融工具的支持下，贵阳市民翘首以盼的供水管网改造工程一期项目，终于开工在即。

　　要素跟着项目走，资金花到紧要处。供水管网改造等改善民生的基础设施建设，一头连着人民群众获得感、幸福感、安全感，一头连着大量就业岗位，增加劳动者收入，拉动消费，社会效益显著。但由于建设周期长、资金需求大、利润空间薄，这些急需推进的基建项目往往融资困难。

　　运用政策性、开发性金融工具，补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥，这一举措既为重大项目资本金“解渴”，又能撬动社会资本参与，一池春水由此搅活。

　　国务院第九次大督查发现，一些地方对项目开工要求、资金属性等细则理解不明晰，申请时存在顾虑；一些地方存在资金投放不符合财务规定、手续不齐备等问题。要保障资金到位、项目落地，一方面，要进一步明确政策细则、加强解疑释惑；另一方面，也要精准筛选项目，加强监管，确保每一分钱花在刀刃上。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月10日 02 版）

(责编：乔业琼、杨迪)
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