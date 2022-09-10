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近60年来，派出约2.8万人次医疗队员，诊治患者2.9亿人次

中国持续推进卫生健康国际交流合作

2022年09月10日08:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月9日电　（记者熊建）记者从国家卫生健康委员会9月9日举行的新闻发布会上获悉：近60年来，中国向全球73个国家和地区累计派出约2.8万人次的医疗队员，诊治患者2.9亿人次，在世界上挽救了大量生命。卫生健康国际合作交流工作取得极大进展与成效。

　　“从1963年中国向阿尔及利亚派遣第一支中国医疗队，到明年就是60年了。”国家卫健委国际司副司长、一级巡视员何炤华表示，党的十八大以来，中国持续优化援外医疗队管理，提升援外工作的能力和效率，与驻在国真诚合作、厚植情感，造福当地人民。同时，不断开拓创新、提质增效，构建出以医疗队为基础、创新项目、短期义诊和能力建设等多点开花的全方位、立体式工作格局。

　　“我们向有需要的发展中国家派出中国医疗队，服务受援国患者千万人次，开展近千次巡诊义诊活动，有超过2000人次援外医疗队员荣获中外方国家级荣誉。”何炤华说，目前中国和41个国家的46家医院建立了对口合作关系，支持心脏、重症医学等重点专科中心建设，帮助受援国提升医疗服务能力。

　　开展短期义诊是中国医疗援外的重要内容。中国在30多个国家开展了白内障复明义诊手术，帮助万余名患者重建光明。在有关国家实施心脏病义诊手术、唇腭裂修复手术等。中国医生以精湛医术带去了中国人民的大爱和深情。

　　同时，中国不断拓展公共卫生合作。从2014年起，中国援非抗击埃博拉，协助多国防控黄热病、鼠疫、寨卡等疫情，还支持非洲疾控中心建设，与坦桑尼亚、科摩罗等国和国际组织共同实施疟疾、血吸虫病等公共卫生合作项目，开展抗疫国际合作，为维护全球卫生安全作出了贡献。

(责编：乔业琼、杨迪)
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