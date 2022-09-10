张律师：

您好！我于1993年留学美国，毕业后在当地工作，取得了美国永久居留权并工作生活至今；我弟弟1996年留学加拿大，毕业后在那里工作生活至今，已取得加拿大国籍。我父母系中国籍，一直在江苏老家生活，日常除自己照料自己生活外，还有亲友关照。多年来，我们兄弟二人每逢节假日回国与父母团聚。

前不久，父亲在家中突发疾病去世，未留遗嘱。母亲及亲友料理后事，我和弟弟由于疫情稍晚赶回家中奔丧。悲痛之余，谈及继承问题，我和弟弟的看法与老家亲友不同。请问，我和弟弟是否有权继承父亲的遗产？需要办理什么手续？谢谢。

美国读者 王先生

王先生：

您好！您的问题很有代表性。根据相关法律规定，您和弟弟有权继承父亲的遗产，不因海外定居多年和取得他国国籍而受到影响。

继承者身份如何界定

您出国留学，毕业后在当地工作定居，取得永久居留权，但仍是中国国籍，属于中国公民侨居海外，依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第二条之规定，“华侨是指定居在国外的中国公民”。“定居”是指中国公民已经取得住在国长期或者永久居留权，并已在住在国连续居留两年，两年内累计居留不少于18个月。中国公民虽未取得住在国长期或者永久居留权，但已取得住在国连续5年以上（含5年）合法居留资格，5年内在住在国累计居留不少于30个月，视为华侨。因此，您属于这里界定的华侨，具有中国国籍，仍是中国公民，享有中国法律规定的包括继承权在内的合法权利，受到中国法律的保护。

您的弟弟多年前也是在加拿大留学后在当地工作定居，后取得加拿大国籍，属于已加入外国国籍的原中国公民。依据《中华人民共和国国籍法》第九条之规定，定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍。按照国务院侨务办公室《关于界定华侨外籍华人归侨侨眷身份的规定》，外籍华人是指已加入外国国籍的原中国公民及其外国籍后裔。因此，您的弟弟依据该规定属于外籍华人。您和您弟弟的身份虽然不同，但无论是华侨，还是外籍华人，按照中国法律的规定，对您父亲的遗产都享有继承权，凡属于您父亲的合法财产，均可依法继承。

如何办理继承国内遗产

● 无争议时公证继承

如继承人对继承事项没有争议，则继承人可通过办理公证的方式完成继承手续。

华侨或外籍华人应向其居住国的公证机关申请办理公证书，按照其居住国和中国的公证要求，一般需要提供：

继承人身份证明、继承人与被继承人亲属关系证明、被继承人的死亡证明、被继承人的婚姻证明、遗产产权证明等，公证完成需要至中国驻该国使领馆认证。继承人凭前述公证认证后的文书，到遗产所在地的中国公证机关申请办理继承权证明，如继承的是房屋，则至房屋所在地的不动产登记中心；如继承的是车辆，则至公安交通管理部门车辆管理所；若继承银行存款，则至相关银行办理转移登记手续；其它无需相关机构登记的动产，如贵重首饰、古董字画等转移占有即交付给相应的继承人即可。

● 有争议时诉讼继承

如继承人对继承事项存在争议，则继承人可向人民法院提起继承诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第三十一条规定，法定继承，适用被继承人死亡时经常居所地法律，但不动产法定继承，适用不动产所在地法律。

据此，继承房屋，由房屋所在地的人民法院管辖，继承车辆、存款等，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。人民法院判决或调解结案后，继承人可凭法院判决书或调解书至相应的不动产登记中心、公安交通管理部门车辆管理所、银行等办理转移登记手续；其它无需相关机构登记的动产，同上述一样转移占有即交付给相应的继承人即可。

（北京市公衡律师事务所律师张晓媺）

(责编：乔业琼、杨迪)

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