宁波海关：

中秋佳节来临，吃月饼是我国中秋节传统习俗。我打算给国外的亲朋好友馈赠月饼，国外的亲友也想携带或是邮寄月饼到国内，以传递思念之情。请问海关对携带、邮寄月饼进出境有哪些要求？

宁波读者 胡先生

胡先生：

您好！携带、邮寄月饼入境或是向国外邮寄月饼之前，需事先了解相关的法律法规，否则可能面临月饼被限制出入境的风险。

■ 哪些月饼不能携带或邮寄入境

根据《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》（以下简称新名录），（生或熟）肉类（含脏器类）及其制品、动物源性乳及其乳制品、蛋及其制品、燕窝（经商业无菌处理的罐头装燕窝除外）、新鲜水果，禁止携带、邮寄进境。常见的蛋黄馅、肉馅等月饼，因存在携带非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病以及造成疯牛病、高致病性禽流感等其他检疫性疫病传播的风险，都是禁止携带、邮寄进境的，一旦被海关查获将作退运或销毁处理。

■ 哪些月饼可以携带或邮寄进境

新名录对水生动物产品进行了修改，干制，熟制，发酵后制成的食用酱汁类水生动物产品允许携带、邮寄进境，因此，一些热门的网红月饼如鲍鱼、小龙虾月饼可以携带、邮寄进境。此外，五仁、莲蓉、水果泥等植物源性的月饼也可以携带、邮寄进境。

■ 对可邮寄、携带进境的月饼还有其他规定

个人携带、邮寄进出境的行李物品，应当以自用、合理数量为限。寄自港澳台地区物品，每次限值为800元人民币；寄自其他国家和地区物品，每次限值为1000元人民币；超出规定限值的，应办理退运手续或者按照货物规定办理通关手续。而对于邮寄进口不含禁止成分的月饼，海关将按照13%的税率征收行邮税，不过应征税额在人民币50元（含50元）以下的，海关予以免征。

■ 禁止邮寄月饼入境的国家和地区

目前，共有34个国家和地区明令禁止邮寄月饼入境：德国、法国、丹麦、西班牙、比利时、匈牙利、瑞典、瑞士、俄罗斯、捷克、爱沙尼亚、墨西哥、巴西、乌拉圭、哥伦比亚、韩国、泰国、新加坡、菲律宾、卡塔尔、印度、印度尼西亚、缅甸、沙特阿拉伯、刚果、赤道几内亚、尼日利亚、乍得、喀麦隆、布隆迪、加蓬、埃塞俄比亚、苏丹、利比亚。

■ 可邮寄月饼进境的国家有哪些要求

1、英国、澳大利亚、加拿大和马来西亚都禁止含有蛋黄和肉类的月饼邮寄入境；加拿大规定只接受私人邮寄月饼，且必须填写详细信息；澳大利亚要求在邮件上写明是节日礼物。

2、美国要求收件人预先申请美国食品药品监督管理局的食品注册，并将确认号标注在详情单上，同时月饼馅料不能含有蛋黄、肉类成分。

3、日本要求月饼盒上要注明成分及有效日期，5公斤以上需收件人提供动植物检疫证明书，以及随货有寄件人原产地证明书，如内馅含肉类成分，需提供原产地卫生机构证明。

4、波兰要求取得该国农业部的许可证并写明糖分，新西兰禁止含蛋黄和蜂蜜馅的月饼邮寄入境。

5、泰国和越南要求月饼重量在0.5公斤以下，收寄人为私人的，要注明为节日礼物，收件人要提供说明书，说明月饼为私人进食用途。

各个国家或地区的入境政策随时可能发生变化，在携带或邮寄月饼出入境前，应事先详细了解当地的法律规定和检疫要求，避免不必要的损失。

（宁波海关所属机场海关旅检一科关员李淑琳）

(责编：乔业琼、杨迪)

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