人民网北京9月10日电 （记者孙博洋）9日，中国消费者协会与中国焙烤食品糖制品工业协会联合开展的月饼过度包装专项消费监督工作报告出炉。监督报告显示，随着《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单的落地实施，今年市场上存在过度包装问题的月饼大为减少，月饼包装“瘦身”效果显现。

为倡导绿色消费理念，构建节约型社会，进一步遏制月饼过度包装现象，从8月初至9月7日，中国消费者协会联合中国焙烤食品糖制品工业协会，依据《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2009)对8月15日之前生产的月饼，依据《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单对8月15日（含）之后生产的月饼，进行过度包装情况专项消费监督工作。

本次消费监督共调查月饼商品达8000余个独立销售单位，调查人员以普通消费者身份对其中高度疑似存在过度包装问题的部分月饼商品抽样采买，共发现8件月饼商品存在问题，包括5件混装、3件空隙率不合格。8件存在问题的月饼均为线上购买，其中6件为8月15日以后生产。新标准中有明确的“不应与其他产品混装”的规定，本次监督中发现5件混装的月饼不符合新标准，其中2件为月饼与刀叉混装，3件为与其他多种商品混装。3件空隙率不合格的月饼中，1件为8月15日后生产，不符合新标准；2件是8月15日前生产，不符合旧标准。

整个监督工作过程，采用中消协消费维权志愿者团队参与提供线索、委托专业机构对线索确认核实、通过线上扫网和线下体验式消费相结合的方式进行全市场覆盖监督，重点监督月饼的包装层数、包装空隙率、混装等包装情况。线上共浏览11个平台，覆盖消费者日常使用较多、关注度较高的淘宝平台（含平台上的天猫店）、京东、拼多多、小红书、抖音、美团、饿了么、大众点评、盒马鲜生、1号会员店、苏宁易购等11个购物或直播平台。线下随机走访主要围绕商超展开，共走访5个省市的12家商超及店铺，涉及21个品牌。

调查结果来看，月饼包装层数均符合强制性国家标准要求，其中线上浏览的7191件商品、线下随机走访的12家店铺均未发现包装层数不符合标准的情况，同时中消协消费维权志愿者也反馈未发现月饼包装层数超标的情况。

调查结果表明，“天价”月饼少了，“亲民”月饼多了。

从线上情况来看，8月5日至8月31日每天8:00、10:00、12:00、14:00、18:00、22:00，6个时间段从各平台搜索500元以上的月饼，进行一次全面浏览监测，累计监测320次，结果发现很难寻觅到500元以上的盒装月饼。从线上抽样购买的月饼价格来看，价格最低的是39.9元、价格最高的是474.05元，平均价格在220元。

从线下情况来看，线下随机走访各商超发现，市场上销售的月饼价格在100元-300元居多，调查人员只发现一款500元以上的月饼在售，但不存在过度包装现象，其余未见500元以上的月饼。综合线上线下情况来看，新标准的出台对降低“天价”月饼所占比例有明显成效，今年市场上的月饼销售价格适中，物美价实的盒装月饼多了，让消费者有了更多的选择空间。

调查结果表明，混装现象零星存在。从各平台浏览情况来看，8月15日（含）新标准实施后生产的月饼，混装现象零星存在。为核实混装情况，调查人员9月2日从6个平台分别购买了多个品牌的涉嫌混装的月饼产品，这些月饼生产日期均在8月15日之后，核实发现有5个品牌的月饼中出现了月饼与茶叶、红酒、巧克力、香薰蜡烛、香皂花、皮影道具及刀叉等混装的不同情况，其中2个品牌与刀叉混装，分别从淘宝平台、拼多多商城购买；其他3个品牌混装其他多种产品。从线下随机调查的商超情况看，未见8月15日之后生产的月饼有混装情况。

调查结果还表明，空隙率不合格的情况极个别存在。线上浏览发现部分月饼存在高度疑似空隙率不符合标准的问题。为了进一步核实情况，调查人员于9月2日分别购买了部分高度疑似空隙率不符合标准的月饼，通过测量计算，发现有3个品牌的月饼存在空隙率不符合相关标准的情况，分别是8月15日之前生产的迪士尼快乐梦想家、茶仕利星空问茶，8月15日之后生产的超港徽礼明月清风。

中消协认为，从调查结果来看，价格亲民、绿色环保的月饼成为今年月饼市场上的主流，“月饼大了”“盒子环保了、变薄了”，《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单的实施给今年的月饼市场带来了新的变化，总体上看，生产企业对新标准执行较为到位。

中消协建议，为进一步实现资源节约目标、更好地建立规范和引导相关行业高质量发展的机制，打造健康理性、节约环保的文明消费基础，社会各界应总结本次限制月饼过度包装国家强制标准得到有力落实的成功经验，继续加大对国家标准的宣贯力度，加强行业协会督促作用和企业主体责任落实力度，加大市场监督检查力度，加大绿色消费理念宣传普及力度。

(责编：乔业琼、吕骞)

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