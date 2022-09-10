人民网北京9月10日电 （吕骞）为统筹资源、凝聚力量，持续提升地球观测组织（GEO）新思想、新理念在国内的影响力和中国GEO的号召力，9月8日至9日，首届中国GEO大会在北京成功召开。大会由科学技术部主办，国家遥感中心（GEO中国秘书处）承办，以线下线上相结合的方式进行，共400余人参加会议。

GEO中国联合主席、科学技术部副部长张广军出席会议并表示，要深刻认识GEO是我国推进构建人类命运共同体的重要多边合作渠道，充分理解我国参与GEO创新治理的重要意义，积极应对全球科技发展新机遇、新挑战，奋力开拓中国GEO工作发展新格局。

他指出，一是加强沟通联络，深化合作交流，不断推动民心相通；二是融入国际体系，传播中国声音，着力推进理念融通；三是创造开放环境，开拓国际市场，切实保障要素畅通；四是加强部门协调，强化基础支撑，加快推进设施联通。通过政府与学术界、产业界的协同配合，实现国际国内双轮驱动，共同推动中国GEO工作再上新台阶。

与会专家表示，此次大会的成功召开标志着我国作为GEO联合主席国将进一步凝聚国内创新力量，推动GEO国际科技合作迈入新阶段，与国际伙伴携手为全球可持续发展和共同繁荣作出中国贡献。

此外，大会还发布了国家综合地球观测数据共享平台升级版网站、《地球观测优秀应用百佳案例》并举办了中国GEO全球灾害数据应急响应倡议书签署仪式。7名学界知名院士专家围绕可持续发展、气候变化、防灾减灾、韧性城市等GEO优先事项和重要议题做专题报告，为全面、深入理解GEO理念和核心议题创造了交流的渠道和平台。产业分论坛邀请了多家地球观测领域优秀企业代表交流分享行业发展现状、趋势以及中国企业参与GEO工作的经验启示。青年分论坛围绕推动青年参与、促进青年发声、支持青年行动这一目标邀请青年科学家进行了充分交流。

(责编：乔业琼、吕骞)

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