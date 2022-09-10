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工信部：研究出台支持工业互联网、“5G+工业互联网”的新政策举措

2022年09月10日09:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：工信部：研究出台支持工业互联网、“5G+工业互联网”的新政策举措

　　中新社北京9月9日电 (记者 刘育英)中国工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏9日在新闻发布会上表示，将加快工业互联网提档升级，研究出台一批支持工业互联网、“5G+工业互联网”发展，助力稳经济、保安全的新政策举措。

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　　资料图为福州一展会上，工业互联网展区吸引参观者。 中新社记者 吕明 摄

　　据介绍，工信部已推动建设5G虚拟专网、混合专网近2800个，高质量外网覆盖全国300多个城市。工业互联网平台体系加快形成，32个重点平台连接设备超7900万台(套)。

　　目前，工业互联网已经全面融入45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级，形成东中西部错位发展、均衡分布、协同互补的良好格局。

　　王鹏介绍，工业互联网向研发、制造等核心环节延伸，“5G+工业互联网”率先在钢铁、采矿等10个重点行业领域形成20个典型应用场景，促进传统企业提质降本增效。

　　“5G+工业互联网”、边缘计算、数字孪生等新兴领域创新活跃，带动新型工业设备、网络、软件加快创新，龙头企业竞争力稳步提升。新兴产业规模不断发展壮大，工业互联网产业规模已破万亿元人民币。

　　王鹏表示，下一步，将研究出台一批支持工业互联网、“5G+工业互联网”发展，助力稳经济、保安全的新政策举措；要聚焦持续性真难题和阶段性新课题，进一步提升自主可控能力；充分调动工业企业、通信企业、设备企业、产业组织、科研院所等各方积极性，在技术、建设、应用、标准等各方面深化合作。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)
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