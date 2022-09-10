金观平

原标题：人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定

中国人民银行日前决定，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。面对近期人民币对美元汇率出现的较快贬值，适时适度下调外汇存款准备金率有助于调节外汇市场供求关系，平滑外汇市场波动。更重要的是，此举传递出明确的政策信号，有助于稳定市场预期、增强市场信心。

与人民币存款准备金率一样，外汇存款准备金率也是用来调节货币派生能力的，只不过调节的是境内外汇的流动性。外汇存款准备金率下调，可以释放商业银行冻结的外汇额度，增加外汇存款派生能力，从而提振结汇需求，缓解人民币贬值预期。反之，上调外汇存款准备金率，有助于缓解人民币的升值预期，避免市场出现超调。

8月中旬以来，人民币出现又一波贬值行情，到8月29日对美元汇率已突破6.9，两周时间贬值幅度接近2.8%。与此同时，金融机构外汇存款余额也出现持续下行，7月份已经回落至9537亿美元，相比3月份最高时回落了接近10%。在此背景下，下调金融机构外汇存款准备金率，有助于改善境内外汇流动性，扩大人民币与外币的利差；有助于增强人民币资产的吸引力，促进境内外汇市场供求平衡，保持境内外汇市场平稳运行。

需要看到的是，本轮人民币贬值主要由美元指数大幅上行触发，三大人民币汇率指数运行依然稳健，人民币并没有出现全面贬值。数据显示，美元今年以来升值了14.6％，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值，1月份至8月份欧元贬值了12％，英镑贬值了14％，日元贬值了17％，人民币贬值了8％。和其他非美元货币相比，人民币贬值幅度相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值外，对非美元货币都是升值的。

我国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在人民币汇率连续出现较快波动时，监管部门及时采取合适的政策工具和宏观审慎工具，有助于稳定市场预期和信心。更重要的是，这向单边押注人民币升贬值的市场参与者释放出清晰的政策信号，表明货币主管部门有丰富的经验和政策工具，有能力采取相应措施，保持人民币汇率基本稳定。

从未来发展趋势看，我国有信心也有条件继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民币汇率短期波动不会改变平稳运行的格局。决定汇率走势的根本因素是自身宏观基本面和市场基础。当前，中国经济韧性强，长期向好的发展态势没有变，国际收支结构稳健，经常账户保持合理规模顺差，人民币资产具有长期投资价值，这些都会为人民币汇率基本稳定提供支撑。

此外，汇改以来，我国汇率市场化程度明显提高，外汇市场韧性不断增强。市场主体对于人民币汇率有涨有跌、双向波动的适应性和承受力都有所增强，外汇市场成熟度不断提升，我国有基础有条件适应外部的政策调整。未来，人民币汇率仍将呈现双向波动格局，将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

(责编：乔业琼、杨迪)

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