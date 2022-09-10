邹多为、魏玉坤

原标题：新华全媒+｜新闻分析：8月CPI和PPI同比涨幅回落 保供稳价政策持续显效

国家统计局9日发布数据，8月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比由上月上涨0.5%转为下降0.1%，同比虽上涨2.5%，但涨幅比上月回落0.2个百分点。总体看，物价继续运行在合理区间。

“8月份，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，努力克服疫情和极端天气影响，积极做好保供稳价工作，消费市场运行总体平稳。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说。

对于8月份CPI环比由涨转降，中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩分析认为，交通通信类价格下降是主要因素。其中，受国际油价回落影响，汽油、柴油价格环比下降5%左右，影响CPI下降0.2个百分点。

统计数据显示，8月份，食品中奶类、蛋类、粮食价格同比涨幅在0.8%至3.3%之间，价格较为稳定；鲜果和鲜菜价格同比涨幅较上月有所回落；受去年同期基数走低影响，猪肉价格同比上涨22.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅与上月相同。

业内分析人士表示，当前，受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，我国部分商品和服务价格仍面临一定上涨压力，但与国际高通胀形成鲜明对比，我国物价总体平稳运行。

“展望今年后期，我国粮油肉蛋奶果蔬生产稳定，各地加大跨区调运和供应保障力度，加之近期中央和地方正同步开展冻猪肉储备投放，重要民生商品供应有保障，国内物价能够继续运行在合理区间。”郭丽岩说。

8月份，受有色金属等大宗商品价格波动传导和国内部分行业市场需求偏弱等多种因素影响，工业品价格走势整体下行。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点，同比上涨2.3%，涨幅比上月回落1.9个百分点，连续10个月回落。

除了上年同期对比基数走高因素影响，郭丽岩表示，PPI环比继续下降还受全球流动性收紧、美欧等主要经济体增长动能放缓，加之国内煤炭、铁矿石等大宗商品保供稳价政策效果持续显现，带动国内能源和工业原材料价格延续下行态势。

根据统计数据，从同比看，8月份，生产资料价格影响PPI上涨约1.87个百分点，是推动PPI上涨的主要动力；生活资料价格影响PPI上涨约0.38个百分点。上游主要行业中，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业价格涨幅回落，黑色金属冶炼和压延加工业价格降幅扩大，有色金属冶炼和压延加工业价格由涨转降。

“考虑到国际大宗商品价格普遍高位回落、国内大宗商品保供稳价工作扎实推进、翘尾明显收窄等因素影响，后期PPI涨幅有望继续回落。”郭丽岩说。

(责编：乔业琼、杨迪)

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