人民网北京9月10日电 （记者孙博洋）9月5日，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，给泸定县、雅安石棉县等地人民群众造成生命财产损失。灾情发生后，全国各地纷纷行动起来，支援四川抗击灾情和灾后重建，各地企业也积极行动，向泸定捐款捐物，践行社会责任。

纷纷捐款 企业界慷慨解囊

记者了解到，作为四川本地企业，五粮液集团党委第一时间派出党员突击队驰援灾区，并决定向地震灾区共计捐款1500万元，帮助震区抗震救灾和灾后重建。其中，向甘孜地震灾区捐款1000万元，向雅安地震灾区捐款500万元。另一家餐饮川企书亦烧仙草，第一时间捐赠100万元，其中50万元捐赠至甘孜藏族自治州慈善总会，50万元捐赠至雅安市慈善总会，用于赈灾救援和灾后重建。

此外，中央企业也在积极履行社会责任，截至9月7日8时，中央企业已累计捐款11.68亿元，其中中国石化、中国石油、国家电网、国家能源集团、中国三峡集团、中国移动、华润集团、招商局集团分别捐款5000万元；国药集团等央企分别捐款3000万元；中国一汽等央企分别捐款2000万元。

中粮集团旗下蒙牛乳业9月7日向地震灾区捐款1000万元，全力支持抗震救灾和尽快恢复灾区生产生活秩序。

贵州茅台酒股份有限公司也发布公告透露，向贵州、四川两省捐赠4500万元，用于当地抗疫、救灾工作。其中，贵州茅台向贵阳市慈善总会捐赠3000万元助力打赢疫情防控攻坚战，向四川省红十字会捐赠1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作。

比亚迪集团宣布由比亚迪慈善基金会向四川省慈善联合总会捐赠500万元；宝马（中国）汽车贸易有限公司及华晨宝马汽车有限公司宣布，将通过中国教育发展基金会宝马爱心基金，紧急向四川省甘孜藏族自治州捐款人民币200万元，用于支持当地救灾和灾后重建。

新希望集团联合四川省永好公益慈善基金会，通过四川省委统战部管理的四川省光彩事业促进会首批捐赠310万元现金和物资（现金260万元、紧急民生物资50万元），用于泸定地震灾区抢险救灾和灾后重建。

9月6日，阿里巴巴公益基金会已迅速启动应急救灾预案，紧急向甘孜泸定地震灾区首期捐赠500万元，拼多多向四川省慈善联合总会首期捐赠300万元人民币，餐饮企业喜茶向四川省慈善联合总会捐赠200万元，惠达卫浴股份有限公司通过四川省红十字会向灾区捐赠50万元人民币，用于救灾和灾后重建。

火速驰援 企业界向灾区捐赠急需物资

在捐款的同时，也有很多企业火速向灾区运送支援抗震救灾继续的救灾物品，包括食品、饮用水、医疗用品等等。

9月6日，中国飞鹤向中国红十字基金会捐赠价值100万元营养品，该批物资将用于支持受灾地区中老年人、婴幼儿营养补充，保障群众应急生活所需。

灾情发生后，迪安诊断发起的杭州至善公益基金会连夜组织筹集，向甘孜州红十字会捐赠了止血带、消毒液、担架、轮椅等共计400多箱医疗急救物资，支援泸定县、磨西镇等受灾严重地区。

灾情发生后，加多宝集团决定向泸定地震灾区首批捐赠2000箱加多宝凉茶，送到受灾群众安置点和一线救援人员手中。杭州娃哈哈集团捐赠15万瓶娃哈哈纯净水及八宝粥驰援地震灾区。可口可乐中国系统第一时间与壹基金联合启动“净水24小时” 应急救援计划，截至目前，共将48000瓶饮用水送抵受地震影响的泸定县和石棉县，支援救援一线。百事公司宣布通过中国妇女发展基金会捐赠10万份，支持灾区群众的物资生活保障。

地震发生后，益海嘉里金龙鱼立即启动应急响应，通过金龙鱼慈善公益基金会捐赠56吨粮油物资，助力保障受灾群众生活所需。伊利携手中国红十字基金会第一时间启动自然灾害应急响应，紧急调拨伊利纯牛奶等营养物资，以最快速度发往受灾地区。

长城汽车捐赠总价值200万元款项及物资星火驰援四川地震灾区，其中价值150万元的皮卡汽车用于赈灾物资运输、灾区紧急救援以及支持后续重建等。

扬子江药业集团也第一时间指示驻守四川成都和都江堰的旗下公司——四川海蓉药业有限公司、成都海裕医药有限公司立即行动，迅速筹集240多万元现金和物资。目前，首批捐赠的款物已送到泸定和雅安两地，支援当地抗震救灾应急物资采购及灾后重建工作。

启动应急模式 抗震救灾积极行动

捐款捐物的同时，一些企业也启动了应急模式，在自身业务领域为救灾和灾后重建提供助力。

地震发生后，甘孜州泸定县美团优选网格站在确保人员安全的前提下，成立了“志愿服务队”，物流司机就地转做志愿者支援抗震前线，进行物资转运。美团方面表示，消费者于9月5日前（含当天）通过美团、大众点评预订，使用日期在9月5日至12日的甘孜州的酒店、民宿、景区门票、景+酒、跟团游等订单，均可联系客服免费取消。

神州租车则宣布将无偿向全国驰援四川甘孜州泸定县抗震救灾的救援机构以及前往灾区报道的媒体提供车辆，全力助阵抗震救灾工作。针对受影响的出行订单，启动适用于全国所有直营网点的震情应急保障政策，可通过客服联系修改或减免等事宜。

针对四川泸定地震所造成的出行订单影响，携程多业务已启动重大灾害用户保障系统，协助用户退改并提供转运方案。携程已联合当地酒店一起，第一时间启动泸定、康定两地城市保障，用户可在携程平台自主申请免费退订。

记者了解到，许多金融机构也第一时间启动应急机制，提出项服务措施。目前，中国平安旗下寿险、产险、养老险、健康险等均已第一时间启动重大突发事件应急预案，成立应急处理小组，核实排查客户情况，推出急难救援应急服务举措，开通快速理赔绿色通道、取消定点医院限制、无保单理赔服务、医疗费用垫付等多项应急服务举措。

农业银行在开展抗震救灾工作，同时开辟金融服务绿色通道，保障应急资金需求，全力支持配合当地政府的救援工作。据了解，农行四川甘孜分行正常营业的网点均已开辟金融服务绿色通道，保障全州应急资金需求。该行第一时间主动联系武警、消防、应急管理局等单位了解应急资金服务需求，截至目前，已为武警部队提供100万元应急资金。

邮储银行四川省分行迅速行动，全面启动地震灾害应急预案，组织做好受灾情况摸排和金融服务保障工作，同时还在灾区设立“青年志愿者抗震救灾服务点”，免费提供饮用水、酥油茶、消毒液、口罩、常用药品、创可贴等物资，为受灾群众提供便民服务。

(责编：乔业琼、吕骞)

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