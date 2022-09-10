“暮云收尽溢清寒，银汉无声转玉盘”，中秋赏月，是我们自古以来的传统文化。嫦娥和玉兔的形象，更代表着古人对于月亮的美好向往。

而此刻，抬头望向天空，距离我们38万公里远的月球上，真的有“嫦娥”和“玉兔”。

2019年1月，嫦娥四号月球探测器实现月面着陆，并释放了玉兔二号月球车。现在，他们在月球背面已经工作了快四年了。这个中秋，让我们来看看那只万里之外的兔子，最近状态怎么样？

（视频制作：总台空天逐梦融媒体创意工作室）

玉兔二号：嗨，大家好，我是玉兔二号月球车，中秋节又到了，大家有没有想我呢？

地面工作人员：玉兔二号请注意，观众朋友们刚刚提到了你，请你报告一下近期的工作情况。

玉兔二号：玉兔二号收到！正好很久没有和大家聊天了，今天就和大家报告一下。

玉兔二号：先给大家介绍一下，我现在所在的位置是月球背面的冯·卡门撞击坑，旁边这位是我们的四姐——嫦娥四号，2019年1月3日，她带我来到了这里，我们成为了人类首次踏足月球背面的航天器。看见没，月球背面的第一道车辙印就是我留下的，厉害吧！今天已经是我们来到月球背面的第1346天了，我是目前在月球上工作时间最长的月球车了！

嫦娥四号：小兔子你真棒，你的设计寿命可只有三个月，我真的没有想到你竟然这么能干，超期服役了三年多！

玉兔二号：四姐过奖啦，其实是所有在地球上的师傅们支撑着我们走过这一千多天。过去这一年，在这月球背面，我也有很多收获。

玉兔二号：在月球表面，我走了将近1300米，这一路还记录下很多有趣的景象。喏，这是我拍摄的一张月球美图，大家看到天际线那边有一个方方正正的神秘物体了吗？这张图当时可是火了一把，网友们都说那是一间外星人的“月球小屋”。

玉兔二号：他们猜了好久，我也走了好久，终于来到了它身边。近距离一看，它原来不是什么小屋，其实就是一块石头。但是这块石头的造型比较有意思，仔细一看，它非常像一只“石兔”，“石兔”面前的一块小石头还很像一块胡萝卜，难道是冥冥中自有天意，给我安排了一位“兄弟”陪我吗？

玉兔二号：除了这个“石兔”，这一路上我还拍到了许多撞击坑和散落的月岩，不得不说，月球背面的坑真的要比月球正面多不少，可见月球为我们的地球挡了多少“子弹”呀。

当然啦，拍照只是我工作的一部分，我带了好多探测设备，比如全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪，以及与瑞典合作的中性原子探测仪。这些设备可以对月球上的地形地貌、矿物成分以及月表浅层结构等进行研究。

嫦娥四号：你这些设备，让地面的科学家们有什么新发现吗？

玉兔二号：科学家们对我之前路过的一个新鲜撞击坑进行了研究，利用我拍摄到的超高空间分辨率影像和收集到的光谱数据，第一次在月表识别出了大约一百万岁的碳质球粒陨石撞击体的残留物，这对我们研究“月外来水”可以提供很大的帮助。

玉兔二号：另外，我身上的中性原子探测仪、红外成像光谱仪等设备也获取了大量的数据，对太阳风、月球南极－艾肯盆地成分异常区的成因等研究取得了大量的成果。这才只是一小部分，我相信，未来还会有更多的科学成果公布，大家拭目以待吧。

地面工作人员：玉兔二号请注意，你收到来自火星的一封信，请查收。

玉兔二号：诶，应该是天问一号老弟来信了，看看他说的啥。

天问一号来信：你好，玉兔二哥，展信佳，近来可好？我最近正在环火轨道上对火星持续进行探测，最近还拍到了火卫一的照片，网友们都说它长得像个土豆。祝融号小老弟正在休眠，预计今年12月前后恢复正常工作，我们会持续对火星表面进行探测。真羡慕你，月球上有好多我们中国的航天器，我在火星这边没啥熟人，旁边飞过的航天器都说外语，真期待能有小伙伴来陪我呀，到时候我们火星上也就热闹起来了。你们月球那边后续还有什么探测计划吗，我很好奇，有空回信给我讲一讲吧。

玉兔二号回信：天问一号老弟，你的来信我已收到，我近来安好，请放心。别着急，我们国家正在论证火星取样返回，相信在不久的将来就会有小伙伴去火星陪你啦，地球上的师傅们也有望接收到来自火星的“快递”。我们月球这边未来的计划很丰富，探月四期已经启动，嫦娥六号、七号、八号也将加入我们的探月大家庭。当我们的重型火箭和新一代载人火箭成熟后，我们还将把航天员送到月球来，并建设国际月球科研站。

地面工作人员：玉兔二号请注意，我们也有话对你说。

北京航天飞行控制中心玉兔二号月球车操控主管 韩绍金：玉兔二号你好，通过遥测数据得知你最近的状态不错，在月背不断创造新的成绩，取得了许多的探测成果，我们为你由衷地感到高兴。今后的日子希望你也能够继续加油，我们一同努力，在月背为人类不断创造新的辉煌。加油！

北京航天飞行控制中心玉兔二号月球车图像处理工程师 许宝月：小兔子，很幸运能和你一起携手在月面探索未知的新世界，是你的目光带我们望向星辰大海，祝你在遥远的彼方一切顺利。

北京航天飞行控制中心玉兔二号月球车图像处理工程师 刘晓慧：中秋玉兔遥相伴。玉兔二号，我们会守护好你在月背征途的每一步。祝你蓄势前行，刷新一个又一个中国奇迹。

北京航天飞行控制中心玉兔二号月球车图像处理工程师 钱雪茹：一年最圆中秋月，桂树玉兔伴嫦娥。

地面工作人员：月圆人团圆，玉兔谱新篇。

(责编：王静、岳弘彬)

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