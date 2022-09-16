人民网记者 董童

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。

“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？近日，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

近年来，随着市场需求不断攀升和政策环境持续优化，我国医疗器械行业规模不断扩大。据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》统计，2016-2021年中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势，2021年达到近万亿元，同比增长 20.22%。如何在高增速下实现高质量发展，成为“十四五”期间医疗器械生产企业的重要课题。

日前，迈瑞医疗董事长李西廷做客人民网《对话企业家》栏目，就医疗器械生产企业如何保持专业赛道优势、实现创新突破发展分享了他的思考。

李西廷认为，医疗器械是一个多学科交叉的产业，因此医疗器械公司应做一个“平台公司”，把社会上各个不同行业的原材料、器件集合起来。

“这对供应链中各个器件的技术要求都很高。”李西廷坦言，目前我国医疗器械产业链存在低端产能重复，生产资源浪费等问题，和世界先进水平还存在客观差距。

“我们目前正尝试通过收购一些公司，令它们各司其职，形成健康的生态链。”他说。

在李西廷看来，收并购是一个公司发展的必经路径。“像西欧、北美的一些小公司，一旦开发出了好的技术和产品，就会被大公司收购进行品牌包装后推向市场。”

他建议，国内企业可以吸收相关经验做法，在规范管理、产品研发、掌握核心技术等方面多开展工作，从而形成健康可持续发展的产业链生态。

目前，我国作为医疗器械的主要出口方，已涵盖欧美、东南亚、中东等市场，加之新冠肺炎疫情对全球医疗器械产能格局的影响，“出海”成为众多中国医疗器械企业开启增长曲线的发力点。

从成立至今，迈瑞医疗聚焦拓展国际市场开展了大量工作，目前出口额已达整体营收的40%以上。李西廷认为，这一目标的实现靠的是产品质量、售后服务和准确把握当地市场的需求。“一方面是确保产品质量，因为这是人命关天的事；另一方面是要有自己的核心技术，不是说便宜了他就会买。”

近年来，我国为切实提升全民健康水平、推进健康中国建设，出台了一系列政策，鼓励国内医疗器械企业加快创新、做大做强。近日，国家医保局在对外发布的《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》中明确表示，“创新医疗器械暂不纳入集采”，要在集采之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。

医疗器械企业应如何把握好这一机遇？李西廷说，“企业要成长，就要敢于突破、在研发上敢于投入，不要只看眼前利益。”据介绍，2021年，迈瑞医疗在研发方面投入27.26亿元，超过了整体营收的10%。“这也是公司一直能够掌握医疗器械核心技术的根本原因”。

与此同时，他表示，知识产权保护对科技创新至关重要，建议有关部门在立法层面以更大力度支持知识产权保护。

结合今年《政府工作报告》提出的“推动优质医疗资源向市县延伸”的要求，李西廷认为，对于医疗器械企业来说，推动高质量医疗资源下沉是当务之急。

“让乡镇医院和老百姓真正享受到高科技带来的服务非常重要。这就要求我们把仪器做得更好，通过联网使上下级医院交流通畅，让医疗资源有效下沉，从而助力医疗资源进一步合理分配。”他说。

展望未来，李西廷十分看好医疗产业前景。他表示，目前我国已形成良好的医疗条件，在某些方面并不逊于发达国家。同时，我国仪器设备、医疗资源也能够与市场需求相匹配。随着市场需求的扩容与升级，医疗产业仍将迎来较大的提升空间。

谈及30多年的创业心得，李西廷说：“最应该坚持的是认真做事。制造业不能‘这山看着那山高’。”他表示，只要聚焦国家和市场的需求，企业就一定可以发展起来。

(责编：董童、高雷)

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