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组图：黑土地变身红海 蔓越莓进入收获季

2022年09月22日09:59 | 来源：人民网
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图为注入水的蔓越莓田，蔓越莓果漂浮在水面上等待采收。陈雷摄
图为注入水的蔓越莓田，蔓越莓果漂浮在水面上等待采收。陈雷摄
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人民网北京9月22日电 （记者孙博洋）近日，黑龙江省抚远市的蔓越莓进入了采收期，特殊的“水收”模式让黑土地变成了红色海洋。

蔓越莓原产于北美，近年来，随着经济的发展和消费者对健康的重视，让蔓越莓在市场上受到欢迎。据了解，我国已经成为北美蔓越莓最主要进口国之一。

位于中国陆地国土最东端的抚远，优良的生态环境，适宜的气候，让这里成为蔓越莓种植的天选之地，已建成的4200多亩蔓越莓种植产业园也已经进入了丰产期。

“1亩蔓越莓经济收益大约等于50亩水稻，1年栽种，3年结果，5至6年可进入丰产期，丰产期可持续50至70年。”抚远蔓越莓种植基地工程师程正新告诉记者。据介绍，由于蔓越莓果实是中空结构，很容易飘在水面上，而蔓越莓植株的茎又很强韧，采用“水收”不仅不会破坏茎叶，还提升了采收效率。

蔓越莓种植具有高产、稳定性好、收益时间长、经济效益高等特点，对于提升当地农业产值和农民就业增收都有着促进作用。然而，有一个问题始终困扰着蔓越莓产业，那就是种子问题。

由于原产于国外，原种一直受国外控制，拥有一种自主知识产权的原种，是防范“卡脖子”的必经之路。就在今年6月初，抚远的蔓越莓太空育种项目搭载神舟14号飞船进入了中国太空空间站，一款中国自主知识产权的蔓越莓种子即将诞生，这也让中国最先进的太空工程与最东边的黑土地建立了“天地互联”。

(责编：王仁宏、吕骞)分享让更多人看到

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