人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）“过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。”银保监会相关部门负责人日前在介绍银行保险机构积极服务稳外贸、支持稳住经济大盘时说。

该负责人表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，目前遇到的困难是非预期因素造成的，中国经济长期向好的趋势不会改变，实现现代化势不可挡。上升时期的经济，必然形成上升的货币。尽管短期内有一些不稳定因素影响，但人民币的市场地位不会改变，人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。

加大金融服务力度 支持稳住经济大盘

该负责人表示，银保监会持续推动银行保险机构加大金融服务力度，全力支持稳住宏观经济大盘。

一是全力支持稳增长。加大实体经济信贷投放力度，为经济恢复向好提供有力金融支持。前三季度，人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。保险公司权益类资产配置持续优化，9月末保险资金运用余额24.5万亿元，同比增长9.3%。积极做好“保交楼”专项借款和住房租赁基金等金融服务，支持稳住经济增长大盘。

二是多措并举稳投资。指导政策性开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度，鼓励商业银行按照市场化原则予以支持，对重大项目的中长期资金支持力度不断加强。

三是着力稳就业保主体。前三季度，批发零售业、交通运输仓储邮政业、租赁商务服务业、住宿餐饮业贷款合计增加5.7万亿元。创业担保贷款余额2396亿元，同比增长13.9%。个人经营性贷款余额18.6万亿元，同比增长15.7%。

四是积极服务稳外贸。前三季度，出口信用保险覆盖面扩大，投保出口信用保险的小微外贸企业15.3万家，同比增长14.1%；短期险承保金额同比增长16.5%，有力支持稳外贸。

五是持续支持稳消费。一方面，加大对消费服务市场主体的纾困支持力度，增加居民就业收入提高消费能力。另一方面，引导金融机构在风险可控和商业可持续前提下，丰富大宗消费金融产品，加大对汽车家电消费、绿色消费等支持力度。鼓励保险公司针对消费领域提供保险服务，促进消费有序恢复发展。

六是大力支持科技创新。三季度末，科技型企业贷款余额同比增长42.3%，远高于各项贷款增速，存量贷款户数同比大幅增加。

银行业保险业稳健运行 风险抵御能力增强

“今年以来，银行业保险业保持平稳运行的良好态势。”银保监会有关部门负责人介绍，三季度末，银行业总资产373.9万亿元，同比增长10.2%。其中，各项贷款同比增长10.7%。保险业总资产26.7万亿元，同比增长9.8%。保险资金运用余额24.5万亿元，同比增长9.3%。保险公司原保险保费收入3.8万亿元，同比增长4.9%。

银行业金融机构加大贷款投放力度。前三季度，人民币贷款新增18.1万亿元，同比多增1.4万亿元。贷款投放结构持续优化。制造业贷款新增4.2万亿元，同比多增1.8万亿元。信用贷款占比同比上升1.5个百分点。企业融资成本继续下降。前三季度，制造业贷款平均利率较年初下降0.37个百分点。

国家重大战略得到有力支持。支持创新驱动发展战略，高技术产业贷款较年初增长23.7%，数字经济核心产业贷款较年初增长22%。支持有序推进碳达峰碳中和，绿色信贷和绿色保险快速发展。绿色信贷余额22万亿元，较年初增长29.5%。

重点领域风险得到有效防控。三季度末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加2030亿元，不良贷款率1.74%，较年初下降0.06个百分点。前三季度，银行业金融机构共处置不良资产2.14万亿元，同比多处置1929亿元。银行保险机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性比例61.7%。影子银行风险持续收敛，类信贷影子银行规模较历史峰值压降超29万亿元。

银行保险机构风险抵御能力增强。三季度末，银行业金融机构拨备余额7.8万亿元，拨备覆盖率203.4%，同比上升11.6个百分点。商业银行资本充足率15.09%，同比上升0.29个百分点。保险公司平均综合偿付能力充足率220.8%，平均核心偿付能力充足率148.1%，继续保持较好水平。

支持小微企业发展 提高对外开放水平

在支持小微企业发展方面，该负责人介绍表示，一是扩增量，加大对小微企业的增量信贷支持。今年前9个月，普惠型小微企业贷款增量达到3.86万亿元，已超过去年全年增量（3.81万亿元）。国有大型银行普惠型小微企业贷款余额8.36万亿元，较年初增长1.89万亿元，已超额完成全年1.6万亿元增量目标。2022年前9个月，国有大型银行新发放普惠型小微企业贷款利率4.04%，很好发挥了大型银行的“头雁”作用。

二是稳存量，督促银行落实好延期还本付息政策。2022年前9个月，银行业金融机构为214.62万户中小微企业、个体工商户、货车司机贷款办理了延期还本付息，延期金额为5.11万亿元。

三是调结构，增加小微企业首贷、信用贷、续贷、中长期贷。截至2022年9月末，大中型商业银行当年新增小微企业法人首贷户33.7万户，增幅15.24%。小微企业信用贷、续贷、中长期贷分别同比增长32.33%、28.64%、18.79%，明显高于各项贷款增速。

四是强重点，加大对“专精特新”中小企业金融支持。各级监管部门联动工业和信息化部门，建立“专精特新”中小企业名单共享与信息对接机制，帮助金融机构更好地了解企业特点与需求，创新专属产品和服务。

在扩大开放方面，该负责人表示，2018年以来，银保监会在入世承诺基础上宣布了34条开放新措施。截至目前，34条开放新措施的法规修订工作已经全面完成，一批具有专业特色的优质外资金融机构进入中国市场。

“下一步，银保监会将继续坚定不移地推进高水平对外开放，坚定不移地支持香港发展经济，发挥香港在构建国内国际双循环格局中的独特优势，深化香港同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作，加快推进粤港澳大湾区建设，支持香港更好地融入国家发展大局，持续巩固提升香港国际金融中心地位。”该负责人强调。

(责编：杨曦、高雷)

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