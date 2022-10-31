原标题：5G+速 移路领先丨网络建设全面领先！中国移动瞄准“广深精”建成全球最大5G精品网

盛夏，39℃，热浪滚滚，地似蒸笼，令人窒息。

距离黄海岸边70多公里的一座岛礁上，吴维国正顶着烈日在25米高的通信塔上建设5G基站。脚下是汹涌澎湃的海浪，头顶是变幻莫测的海风，心中是尽快实现5G近海覆盖的信念。

“下载速率280.48Mbps，上传速率179.16Mbps！”历尽艰辛，这座海缆长达120公里的江苏最远5G基站迎来高光时刻，附近海域无线网络速率达到4G时期的10倍。

从城市到乡村，从海岛到戈壁，从矿井到珠峰，爬高塔、装天线、铺光缆……5G商用三年来，中国移动的网络建设者们坚守“网络质量就是生命线”的理念，深入实施“5G+”计划，瞄准更广、更深、更精的目标，披荆斩棘、攻坚克难，打造了一张覆盖全国、技术先进、品质优良的全球最大5G精品网，为亿万人民和千行百业提供了高速、移动、安全、泛在的优质连接服务。

通过深入实施“5G+”计划，中国移动已建成覆盖全国、技术先进、品质优良的全球最大5G精品网。

建设讲速度！2019年，开通5G基站超过5万个；2020年，累计开通39万个；2021年，累计开通超过73万个……截至目前，中国移动已累计开通5G基站超125万个，占全国5G基站的二分之一，占全球5G基站的三分之一。在5G建设的每一阶段，移动人始终保持领跑姿势。

覆盖重广度！让更多的人用上5G网络，这是中国移动网络建设者的坚持。他们持续提升覆盖广度，在实现5G网络覆盖全国所有地级市、县城城区的基础上，不断向乡镇“进军”。“今年年底，我们将基本实现全国乡镇以上区域5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖。”建设者们信心满满。“5G村村通”，杭州实现，武汉实现，浙江全省实现……兼具700MHz、2.6GHz、4.9GHz多频段优势，中国移动5G信号的触达范围越来越广。

中国移动网络建设人员翻山越岭运送基站设备，争分夺秒在浙江实现了“5G村村通”！

优化有深度！高耸的摩天大楼上、崎岖的百米深矿里、幽深的地铁隧道中、封闭的电梯轿厢内……中国移动网络建设者的身影总是出现在那些无线网络优化的难点、堵点、痛点地区，摸排需求、协同攻坚，加大面向企业厂区、工业园区等重点区域的网络覆盖深度，精准地把5G网络建设在用户的“心尖儿上”。

2021年9月，中国移动联合潞安化工集团新元煤矿、华为公司，在新元煤矿打通全国首个井下5G VoNR语音和视频电话，实现了井下5G网络端到端承载语音业务，全程流畅无卡顿，感知良好。

应用拼质量！“规建维优营”全生命周期，一个环节都不能放松。5G商用以来，中国移动以用户感知为中心，持续提升网络质量，多次组织开展5G质量攻坚专项行动，构建数智化网络运维体系，精准定位、攻克网络问题，让342座城市的5G网络畅行无阻地走上“VIP”通道。哪里5G网络有投诉，哪里5G终端高聚集，哪里5G流量高倒流……全天候智能监测，全方位及时响应，目标始终如一：保持中国移动一流的网络口碑。

高品质的“信息高速”背后是高水平的科技创新。5G时代，中国移动加强核心技术攻关，主导推进了5G网络需求和架构、5G行业专网等多个技术方向的标准化工作，发布了“5G之花”5G标准的基本需求构架，是IMT-2020（5G）技术和标准体系的主要倡导者和建设者，有力推动了5G及未来网络标准体系的构建。在5G专网建设中，破解了一系列5G切片技术、MIMO技术、边缘计算技术等各行业实际应用面临的现实难题，为5G赋能千行百业奠定了网络基石。目前，中国移动在3GPP/ITU等国际标准组织累计牵头5G国际标准项目156个，主导R17关键领域标准制定；累计申请5G专利超3600件，专利储备量稳居全球运营商第一阵营。

宁可“路等车”，不让“车等路”。中国移动超前布局、超大规模的优质5G网络，正助力日新月异的创新应用搭上5G“信息高速”，服务民生、惠及万家、赋能百业，成为数字经济浪潮奔涌向前的重要引擎之一。

(责编：曹淼、李源)

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