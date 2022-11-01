农业农村部、市场监管总局部署开展宠物诊疗秩序专项整治行动
2022年11月01日00:04 | 来源：新华网
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新华社北京10月31日电（记者于文静）记者31日从农业农村部获悉，2022年10月至2023年5月，农业农村部和市场监管总局将联合在北京等20个动物诊疗机构数量超过200家的城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动。
根据两部门近日联合印发的关于在部分城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动的通知，各有关地区要通过开展专项整治行动，建立农业农村、市场监管部门宠物诊疗监管协作机制，提升宠物诊疗规范化水平，推动行业高质量发展，建设有效防范风险、有力维护市场秩序的动态监管模式，完善科学定价、价格合理、明码标价的价格管理制度。
通知明确了三方面重点任务。一是规范许可和备案管理，重点检查是否存在未经许可从事宠物诊疗活动等情况，及时将从业主体纳入监管范围。二是强化诊疗行为监管，督促从业主体落实动物疫病防控、病历处方、兽药使用、诊疗服务价格监管等要求，及时依法处理违法违规行为。三是做好法律制度宣贯，组织有关地区针对宠物诊疗活动的特点，采取有效方式加强法律规章的宣传普及，增强从业人员依法防控动物疫病、守法从事宠物诊疗的意识。
(责编：袁勃、牛镛)
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