新华社北京10月31日电（记者申铖）记者31日了解到，财政部日前出台实施意见，支持深圳在财政政策体系与管理体制方面探索创新，更好发挥财政职能作用。

财政部此次出台的关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见明确，支持深圳探索促进公共服务优质均衡的财政政策体系，强化民生财政投入保障，推动形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局，支持打造美丽中国深圳样板。

实施意见称，支持深圳探索促进经济高质量发展的财政政策体系，支持深入实施创新驱动发展战略，支持加快构建面向未来的现代产业体系，增强畅通国内国际双循环功能。此外，支持深圳加快建立与先行示范区相适应的现代财税体制，支持深圳探索提升财政管理效能的有效路径。

根据实施意见，财政部和深圳市加强协同联动，定期会商协调，建立工作任务落实和重大问题协调机制。相关财税改革试点、探索示范任务，具备相应条件可赋予深圳先行先试。

(责编：袁勃、牛镛)

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