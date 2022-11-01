本报记者 赵 鹏 孙海天

10月28日，海口国际免税城正式开业，当日进店人数超4.4万人次。图为众多顾客在商城内购物、体验。

新华社记者 张丽芸摄

沿海南海口海岸线一路西行，可以见到一朵庞然而又灵动的“海棠花”盛放——这是10月28日刚刚开业的海口国际免税城。其紧邻海口交通枢纽新海港，是目前“世界最大单体免税店”。

“世界最大”，有多大？免税城单体建筑面积28.9万平方米，相当于39个足球场；地上4层、地下2层，全部逛完需要步行超过4公里。

高标准打造高规格

海口国际免税城造型设计灵感来源于海棠花，同时融合了海洋元素，曲线灵动飘逸。走到近前，会发现这是一个不折不扣的“钢铁巨兽”：整体钢结构总用钢量超过4万吨，与“鸟巢”外部钢结构用钢量大致相当。

据承建方中建一局介绍，项目部前后编制施组及方案235项、组织专家论证25次，面对着最大跨度达23米的钢梁、3万多根各不相同的杆构件、1万多个鼓型节点难题，严格确保了吊装单元安装偏差始终在5毫米以内。

高标准才有高规格，数字化带来精确化。“从接到任务的第一天开始，我们就一直在挑战难点和高度，时刻准备应对新的挑战。”中建一局项目经理姚顺民感触颇深。“祥云”般的造型曲线要求每块玻璃弧度和形状的独一无二，也对施工精度提出了更高要求。成百上千次的BIM技术模拟、三维扫描仪的多点位覆盖式扫描、逐个制作编号进行安装……如今，站在免税城的西侧主入口外，抬头可以看到包覆在钢结构外的2.3万块三角形铝板和7000块玻璃组成的立面幕墙，正是它们组合呈现出了如波浪般起伏的流线造型。

在商场遇见雨林

走进商场，一面总高度达11.3米的巨型玻璃幕墙跃入眼帘。它像一面镜子，反射出商场中庭华丽而又神秘的“热带雨林”。雾气弥漫的神秘山巅、月光挥洒的岩石海岸、灵蝶起舞的水上森林、神鹿驰骋的繁花山谷……四顾环视，宛若身在丛林。

海南热带雨林是世界热带雨林的重要组成部分，是我国分布最集中、保存最完好、连片面积最大的热带雨林。海口国际免税城的AURA天际秘林主题中庭设计，不仅契合海南风情，还向消费者传达着“绿色”的消费理念。

绿色也体现在海口国际免税城从设计、施工到运营的每个角落、方方面面。

规划设计阶段，自然采光设计、海绵城市、雨水循环利用、智能照明、无感支付等一系列设计降低了建筑的综合能源消耗；尤其采用新型中空彩釉的大型玻璃穹顶，可有效利用自然能源，节约室内照明电量10%以上。施工阶段，通过能源管理、建筑材料和污染防治等，多方面推行绿色施工和管理。运行阶段，通过大数据平台，实现低碳环保技术和成果的数字化。海口国际免税城因此成为了一座“低碳”商城。

离岛免税提质升级

海口国际免税城开业当天，进店人数超4.4万人次，中免线上商城独立访客达200万人。海南11家离岛免税店总销售额超7亿元，创历史新高。

年销售额从9.9亿元到495亿元，近年来越来越多的消费者从“海外购”转向“海南购”。11年间，离岛免税购物政策历经8次调整，免税额度从5000元提升到10万元，商品品类从18类增至45大类。到2021年，离岛免税消费额实现十余倍增长，共销售免税品超1000亿元，年均增长44.6%。去年，免税品销售占海南全省消费旅游收入1/2，免税商品进口占海南全省进出口总额的1/3，销售占海南全省社会消费品零售总额1/4。离岛免税的提质升级正带动整个海南省的经济高质量发展。

此次海口国际免税城开业，汇集了800多个海内外品牌，包括25个海南免税店“首进”品牌以及78个海南离岛免税中免集团独家品牌，海南离岛免税店面积由过去的22万平方米增加到49万平方米。10月27日至12月31日，海南将陆续发放5300万元旅游消费券，欢迎消费者前来购物、体验。

“世界最大单体免税店”，不仅是一座免税城。首届海南国际离岛免税购物节持续至年底、王府井国际免税港拟于2023年1月开业……《海南自贸港旅游零售市场白皮书》提出展望：如果海南继续保持增长曲线，可能在短期内成为全球最大的免税市场。

(责编：袁勃、牛镛)

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