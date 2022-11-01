世界互联网大会乌镇峰会将举行
2022年11月01日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月31日电 （记者张璁）记者从2022年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会上获悉：2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，大会主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，采用“线下+线上”相结合的方式举办。
据介绍，今年大会嘉宾邀请继续坚持高端性、国际性、代表性，届时将有来自120余个国家和地区的各国政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库的近2000位代表，共同围绕大会主题展开交流，为网络空间命运共同体建设献智献策。同时，将围绕合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，就全球网络空间焦点热点议题设置20个分论坛。
大会期间还将举办世界互联网领先科技成果发布活动、“携手构建网络空间命运共同体”实践案例发布展示活动、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛等，并将继续发布《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书。
本次大会由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办。
《 人民日报 》（ 2022年11月01日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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