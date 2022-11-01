七部门规范明星广告代言活动
2022年11月01日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月31日电 （记者欧阳洁）按照中央宣传部文娱领域治理有关工作部署，市场监管总局会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局、银保监会、证监会、国家电影局等七部门31日联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》，自公布之日起实施。
指导意见站在推进文娱领域综合治理的高度，充分整合现有法律法规和政策性文件，综合运用市场竞争、行业管理、监管执法、行业自律、社会监督等多种措施，构建起规范明星广告代言活动的治理体系，为维护好明星代言领域清朗空间提供新的制度支撑。
《 人民日报 》（ 2022年11月01日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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