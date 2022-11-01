本报记者 窦瀚洋

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专精特新中小企业的发展离不开良好的成长环境。浙江宁波近年来不断创新体制机制，探索建立梯次培育体系，为企业提供创新成果转化、数字化赋能等全方位服务。如今，宁波已培育283家国家级专精特新“小巨人”企业，总量居全国第四位。

今年8月，工信部公布第四批专精特新“小巨人”企业名单，浙江宁波有101家企业成功入选。加上此前公布的3批企业，宁波国家级专精特新“小巨人”企业数量达283家，总量居全国第四位。

专精特新“小巨人”企业队伍的壮大，离不开宁波持续优化营商环境的努力。当地不断创新体制机制，提供全方位服务，为企业提供了成长的沃土。

探索建立梯次培育体系，深耕细分市场

走进宁波金轮磁材技术有限公司，厂房内的工人正在对即将投产的电子磁材生产线进行最后调试。与此同时，公司财务经理兼项目申报负责人付元丰正忙着准备材料，申报技改补助。

“这是公司被列入慈溪市专精特新‘小巨人’培育库以来，第二次申报技改补助。早在2019年，公司年产3000吨电子磁材生产线投产后，就获得了148万元的技改补助。”付元丰介绍，在市场驱动和政策帮扶的双向发力下，金轮磁材进入了增长的快车道，并入选了第四批国家级专精特新“小巨人”企业。

为助力专精特新中小企业健康快速成长，慈溪市建立分类分级、动态跟踪管理的企业梯次培育库，通过全过程参与，帮助企业及时解决发展过程中遇到的“烦恼”，推动企业实现向高成长、创新型、科技型、专精特新、单项冠军的梯次升级。

据介绍，企业进入培育库后，会根据各自情况获得不同的配套支持。针对有上市计划的企业，慈溪市采用一对一的帮扶对接做好上市前的辅导；对产业链协同发展起到补链强链作用的入库企业，慈溪市引导其与各大院校开展深入合作，提升研发、生产能力。

慈溪的实践是宁波探索建立梯次培育体系的缩影。通过梯次培育，目前宁波已有一大批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。今年7月，宁波再次公布新一批市级专精特新中小企业名单，共计413家企业入选，总量已达611家。

创新体制机制，解决实际困难

作为专精特新企业孵化器，前不久，宁波工业互联网研究院的产业园项目即将迎来综合验收，经理谢苏玲松了一口气。

而在这之前，由于周边的市政配套工程跟不上项目建设进度，差点直接影响项目验收。

“我们的大部分精力花在生产和研发上，当时遇到这些问题很头疼。多亏海曙区组建‘审联体’，出台相关操作指引，帮我们解决了配套设施建设的难题，赶上了进度。”谢苏玲告诉记者。

谢苏玲口中的“审联体”，是海曙区政府通过召集群众代表、相关部门、人大代表、政协委员、法律专家等多方协同议事，从而促进科学决策、依法办成事的议事机制。“‘审联体’让企业将更多精力放在生产、研发和销售上，为冲刺专精特新解决后顾之忧。”海曙区政务服务办公室主任王明波介绍。

面对工业互联网研究院产业园项目的配套难题，今年4月，召集“审联体”后，多方努力形成了“由相邻地块的海曙开投集团报资规局审批实施”的解决方案。不久，“审联体”列出了具体详细的解决问题实施细则。

据介绍，“审联体”以打通审批堵点为目标，联合第三方力量，解决企业的诉求和实际困难。这一机制建立两年多来，已帮助企业解决项目自来水管转移、公共资源交易等近30类问题。

不仅是海曙区，宁波市级层面已出台了一系列政策与文件，并精心选择了10家中小企业公共服务示范平台，面向全市专精特新“小巨人”企业提供企业创新能力提升、数字化赋能、高端人才培育、法律咨询、政策辅导等全方位服务。

加速成果转化，促进校企对接

专精特新中小企业想要做大做强，科技创新很重要。在北仑区，有一支以科技部门工作人员为骨干，联合科创平台、科技服务机构、高校院所等多方专家和科研团队组建的科技经纪人服务队。

“多亏了科技经纪人牵线搭桥，我们研发的新材料提早两年面市，仅研发成本就省下近80万元。”宁波泰甬汽车零部件有限公司负责人李文斌说。泰甬是国家级专精特新“小巨人”企业，其研发生产的汽车外饰件等零部件材料，每年被应用在全球大部分主流车型的汽车零部件上。不过，研发新材料需要通过多项检测考验，这个过程往往需要耗费3到4年。

“这刚好是中科院材料所擅长和主攻的方向。”出于对科研院所等资源的了解和掌握，科技经纪人团队仔细筛选和比对后，认为双方合作应该能碰撞出共赢的火花。

此后，科技经纪人、北仑区科技局外国专家科科长张亮，开始在泰甬和中科院材料所之间两头跑。经过半年多的了解与磨合，双方终于敲定合作。

“现在我们遇到技术难点，可以随时咨询材料所专家，专家也会每隔两三个月到企业开展技术指导，企业创新发展底气十足。”李文斌说。

像张亮这样的科技经纪人，北仑区目前有100余名。这支队伍既懂科技创新，又了解企业需求，是加快科技成果从实验室向生产力转化的重要推手。今年上半年，在科技经纪人服务的推动下，北仑区共引进科技成果28项，实现技术交易额21.11亿元。

“现在，越来越多企业遇到难题时，会主动联系我们，希望通过我们的牵线搭桥，对接高校资源，为企业发展注入创新动力。”正说着，张亮的电话再次响起，又一家慕名而来的企业要咨询求助。

眼下，宁波逐步搭建起科技成果转移转化的桥梁，将国内外前沿科技成果引向宁波，弥补创新资源相对薄弱的短板；让企业与高校院所无缝对接，破解企业创新发展中的难题，进一步助力专精特新中小企业茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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