本报北京10月31日电 （记者刘志强）专业化整合是加快国有经济布局优化和结构调整的重要手段，是做强做优做大国有资本和国有企业的有力举措。10月31日，中央企业专业化整合项目签约仪式在京举行，11组专业化整合项目集中签约。

11组项目中，有些是中央企业与地方国有企业之间的资源整合与合作：中国稀土集团与广晟控股集团在稀土产业、科研、人才等多个领域开展合作，推进稀土产业高质量发展；航空工业集团与沈阳航空产业集团智能制造合作项目，对于航空工业集团提升核心竞争力、推动地方培育专业化水平高的航空智能制造优势企业具有重要意义。也有央企之间协同的新项目：中国宝武与中粮集团推动的专业化整合及产业链协同等项目，将双方优势转化成发展合力；中国电气装备与国家电网、兵器装备集团在业务、科技等领域开展多种方式合作协同，补齐发展短板、形成集群优势。

加大产业类央企与国有资本投资、运营公司协同联动，也是推动专业化整合的重要内容和有效路径。此次合作中，航天科技、中国电信将非主业、非优势企业参股股权交由国启资产管理公司进行处置优化。中国电子与中国国新拟设立平台公司，盘活中国电子产业开发有限公司、江苏彩虹永能新能源有限公司等12户非主业企业。

国务院国资委副主任翁杰明表示，今后一个时期，中央企业专业化整合工作的主要任务是重点围绕“突出实业、聚焦主业、做精一业”的目标，从“进、退、整、合”四个方面加大力度推进。

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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