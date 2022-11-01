前三季度
广西国有企业经济稳定增长
2022年11月01日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁10月31日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区国资委获悉：今年前三季度，广西国有企业资产总额、所有者权益总额、营业收入、上缴税费、固定资产投资同比分别增长10.4%、7.9%、0.9%、2.5%、2%。其中，根据8月份排名，广西国资委系统国有企业资产总额47412.43亿元，增速高于全国平均水平5.9个百分点，所有者权益总额14484.07亿元，增速高于全国平均水平3.5个百分点。
据介绍，前三季度，自治区直属国有企业出口产品销售收入达72.6亿元，同比增长31.7%。10户自治区直属国有企业有出口销售业务，出口产品主要集中在附加值较高的工业产品。
《 人民日报 》（ 2022年11月01日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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