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空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接

2022年11月01日08:13 | 来源：新华社
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11月1日在北京航天飞行控制中心拍摄的空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接。这是梦天实验舱从200米停泊点向19米停泊点靠近的模拟图像。新华社发（孙丰晓 摄）

新华社北京11月1日电（记者王逸涛、王慧）据中国载人航天工程办公室消息，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间2022年11月1日4时27分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。

后续，将按计划实施梦天实验舱转位，梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T”字基本构型组合体。

11月1日在北京航天飞行控制中心拍摄的空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接。这是梦天实验舱从19米停泊点向天和核心舱前向端口靠近的模拟图像。新华社发（孙丰晓 摄）

11月1日在北京航天飞行控制中心拍摄的空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接。这是梦天实验舱成功对接于天和核心舱前向端口。新华社发（孙丰晓 摄）

11月1日在北京航天飞行控制中心拍摄的空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接。这是梦天实验舱成功对接于天和核心舱前向端口后，天和核心舱内的情况。新华社发（孙丰晓 摄）

11月1日在北京航天飞行控制中心拍摄的空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接。这是梦天实验舱对接锁锁紧完成。新华社发（孙丰晓 摄）

(责编：徐婵、白宇)
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