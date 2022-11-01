原标题：助力乡村振兴，天猫双11发起“农货多一件”倡议

金秋10月，广丰西坛果园不时传来欢乐的言语声和阵阵掌声，原来是天猫双11“农货多一件”田野座谈会正在广丰阿里巴巴数字果园举行。

“广丰马家柚果大形美、瓤红汁多、酸甜可口、风味独特，其母树位于大南镇古村马家自然村而得名。”上饶市广丰区区委副书记陈金良说道。广丰全区马家柚种植面积超19万亩，种植户约5万户。2022年马家柚预计产量8000万-1亿斤。广丰农垦集团设立了广丰马家柚研究中心，建立了深加工企业，开发了系列马家柚产品，包括马家柚酒，马家柚酵素，马家柚精油等，成立了专业化品牌推广和销售团队。

“农村优质好货需要被更多人吃到。”广丰区特色产品区域品牌协会会长周油涌说道。他原来是上饶市广丰区的中学教师，为了把家乡马家柚推向全国，2017年辞职创业，经过多年耕耘，马家柚产业水平得到提升。

广丰马家柚种植户开心的说，更大的机会出现在2021年。广丰与阿里巴巴数字乡村开展合作，马家柚成为江西省首个“产供销”全链路数字化项目。

阿里数字果园让马家柚的种植更加科学化，菜鸟智能产地仓能根据果品的外观、色泽、糖酸度等指标进行分选，最多可达10级，每小时可分选果品2.5万斤。据测算，马家柚经过分级定价销售收入预计能增加20%左右。

高品质的马家柚还被深加工做成“杨枝甘露”上架盒马鲜生，在南昌店一天就卖出上1万瓶，成为网红爆款，现在供不应求。

“这个天猫双11，我们希望让农货从后排到前排，多当三分钟主角，让老乡腰包更鼓一点。”10月28日，江西上饶广丰区菜鸟智能产地仓内，一场“土里土气”的发布会正在举行。

会上，天猫双11面向所有淘宝主播发布“农货多一件”倡议，希望双11期间每一个直播间都能多带一件农货，让更多优质农产品被看到。

天猫双11“农货多一件”是今年阿里巴巴继“热土计划2022”和丰收节“助农行动”之后推出的第三项乡村振兴助农重要活动。

天猫双11“农货多一件”专项组负责人道放介绍，期望有越来越多的人加入到“助农”行动中来，特别是在“双11”期间，要让更多的农特产品在淘宝直播中被发现、被推介、被售出，让农民兄弟在“双11”能多赚上一点。

谈及本次活动的目标，道放信心满满。他说，阿里巴巴今年7月发布的“热土计划2022”，已经完成了去年提出的14项任务，之后又提出18项新举措，均取得了显著成效。今后，将以“双11”活动为新起点，持续从产业、人才、科技三个方面助力乡村振兴。

发布会现场，正在直播的90后村播余文巍对淘宝直播推出的助农模式和举措赞不绝口，他诙谐幽默地说：“我有一个淘宝店，用了一个谐音梗，叫做‘食说新语’。在脱口秀界，谐音梗是要扣钱的，但是在淘宝直播，这个谐音梗不仅没有被扣钱，反而还挣了钱。”

据悉，余文巍2019年返乡创业并加入了淘宝直播“村播计划”，天南海北到处做农货直播，现在每个月成交额有40多万元。今年“双11”，余文巍决定用实际行动投身于乡村振兴战略，成为了天猫双11“农货多一件”倡议的积极参与者。

据了解，11月7日，淘宝直播还将开设“农货多一件”专场活动，得到了包括蜜蜂惊喜社、陈洁kiki、烈儿宝贝、胡可、遥望梦想站、胡兵在内的多位淘宝达人主播的积极响应和参与。

据一份调研报告显示，虽然我国是一个农业大国，但农产品行业长期处于小而散和各自为战的局面，特别是小农户数量占比达98%以上。针对此现状，淘宝直播急农民之所急，将目光投向打通农产品销售渠道，积极架设“小农户对接大市场”的新桥梁。

截至目前，淘宝直播“村播计划”已累计开播超过300万场，带动800万个农产品销售超1.3亿单。曾经“待字闺中”的农特土货，如今能够更加便捷通畅地走出大山，乡亲们正在用一场场直播不断地提高自己的收入水平。

今年4月，淘宝直播的商品池上线了村播农货专区，尝试用产品方案来解决县域农产品的直播销路问题。主播能在农货商品池便捷选品，农产品顺利进入更多直播间。除了江西广丰的马家柚，还有湖南永顺的辣椒酱、陕西即食猕猴桃等等，来自全国49个地区的1500多款优质农产品绝大多数都是来自于欠发达地区，将在“双11”期间上架商品池供广大主播挑选。

余文巍介绍说，作为江西上饶本土的一名村播，他将在“双11”期间帮助马家柚等农产品走出上饶。据悉，这是余文巍第二次与马家柚结缘。早在2020年疫情期间，余文巍便为这里做了一次公益直播推广，一场下来，他卖出了5000斤马家柚。

在发布会现场，浙江大学中国农村发展研究院的徐旭初教授表示，随着农业产业化、数字化水平的提高，越来越多的优质农产品培育出来了，但大多数都是“养在深闺人未识”。天猫双11“农货多一件”的倡议不仅很有意义，还给了农产品当“双11”主角的机会，有利于优质农产品提升品牌竞争力和知名度。

(责编：曹淼、李源)

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