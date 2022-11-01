10月，2022年进入第四个季度。从综合情况来看，中国经济在10月份总体上保持回稳向上态势，各地加快落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，乘势而上拓展经济进一步回稳向上空间，为全年争取最好结果夯实基础。

多措并举，扎实巩固经济恢复向好势头

今年“双11”预售已经打响，记者走进北京西单商业街，实体店掀起“直播带货”潮，专柜导购纷纷变身直播达人，在镜头前向顾客详细讲解各类商品细节和功能。在多家商场，家电以旧换新、满减等促销活动广告随处可见。

消费是经济增长的重要引擎。四季度是传统消费旺季，随着“十一”黄金周、“双11”“双12”等促销季的相继到来，各地各部门持续推进支持市场主体、提升居民消费意愿和能力的促消费相关政策，不断为稳增长注入新动能。

在各地最新出台的促进汽车消费政策中，一些地方延长相关政策执行期限，保持了政策连续性；各地政府、家电企业促消费举措频出，家电消费市场明显升温、智能家电家居类商品走俏，市场迎来新一轮消费复苏机遇。

采取有效措施积极扩大内需，不仅看消费，也要看投资。眼下，多地多部门在扩大有效需求上持续深耕，围绕有效扩内需密集施策，在基建投资、制造业投资等领域重点发力，不断拓展有效投资空间。

10月8日，集“桥、岛、隧、水下互通”于一体、连接深圳市和中山市的超大型跨海集群工程——深中通道混凝土箱梁全部预制完成。

10月28日，国家172项节水供水重大水利工程之一——总投资66.36亿元的湖北碾盘山水利水电枢纽工程顺利完成导流明渠截流。

10月29日，随着“粤海42号”TBM掘进机在广东东莞大岭山破岩而出，总投资约354亿元的珠三角水资源配置工程的48条盾构隧洞全部实现贯通。

围绕主导产业、优势产业，各地发挥重大项目牵引作用，持续稳投资。

在厦门火炬高新区，总投资330亿元的厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目近期启动建设。据厦门火炬高新区相关负责人介绍，在当地园区“保姆式”服务下，项目从落地到开工仅用时10个月。项目投产后，将带动当地电子信息产业升级。

强化高端产业引领功能、创新突破高质量发展瓶颈。近日，上海出台《上海市推进高端制造业发展的若干措施》，明确提出将重大创新企业和项目落地、创新型企业孵化数量等指标纳入基金绩效考核，研究持续扩大产业转型升级投资基金规模等政策举措。

招引一个行业龙头、培育一批配套企业、激活一个产业集群。

10月29日，广西F根镜像节点和国家域名顶级节点启动运营，正式上线提供服务。以此为契机，广西将同步布局建设“星火·链网”、工业互联网标识解析二级节点，推动工业互联网、5G、大数据、人工智能与制造业融合发展，通过发展新业态新模式新应用，打造具有竞争力的产业集群。

支持企业内外贸一体化经营，畅通内外循环，为扩大内需创造有利条件。

在浙江柯桥，当地政府近日组织企业考察欧洲市场。绍兴布婷纺织品有限公司总经理钱水江回来后，立即将了解到的最新信息，应用于正在投资建设中的布创“云造棉”产业链项目，助力企业攀登面料国际贸易价值链上游。

最近一段时间，国内包括暖风机在内的一系列取暖设备迎来出口旺季。浙江、广东等小家电制造集聚地订单上涨明显，不少生产商、经销商每天都在为卖好取暖设备而忙碌。

广东，第132届中国进出口商品交易会自10月15日线上开幕以来，截至25日，229个国家和地区的51万名境外采购商完成了注册；官网访问量3856万次，比上届增长近14%。

上海，10月24日，装载着第五届中国国际进口博览会首批展品的车辆缓缓驶入国家会展中心（上海），本届进博会正式进入搭建布展阶段。

从广交会到进博会，对外开放平台作用进一步发挥，我国外贸韧性进一步增强，新动能更加充沛。

粮食保丰、能源保供、稳产保链，不断夯实安全发展之基

秋收已近尾声。据农业农村部10月29日消息，目前秋粮收获近九成。今年粮食生产稳定向好，夏粮、早稻丰收到手，全年粮食有望再获丰收。秋冬种进展总体顺利，目前冬小麦播种过八成，冬油菜播种过七成。

10月以来全国多地气温下降，让老百姓温暖度冬，维护企业正常生产经营，能源保供，牵一发而动全身。

国家能源局会同有关方面全力以赴做好各项准备，多措并举增强能源供应。实行全国煤炭产量日调度的机制和价格、库存的监测机制，加强重点煤炭企业产量直接调度；抓好形势监测和运行管理，提前研判电力的供需形势，做细做实保供方案；督促各类电源机组应开尽开，充分释放大电网跨省区的互济能力；用市场化方式引导用户错峰避峰。

随着硕大的采煤机缓缓开过，原煤不断掉落，顺着转动的皮带运出巷道。作为保供矿井，位于山西省阳泉市的华阳新材料集团一矿充分释放产能，力争圆满完成全年各项任务指标。

探索深海能源的步伐正在加快。深水导管架平台“海基一号”10月3日在南海陆丰油田作业区正式投产。“海基一号”位于珠江口盆地海域，记者在“海基一号”陆丰15-1平台上看到，机器轰鸣声下，温热的黑色原油在平台取样点缓缓流出。

10月20日，中国海油在海南东南部海域琼东南盆地获勘探重大突破，发现我国首个深水深层大气田宝岛21-1，探明地质储量超500亿立方米。

产业链供应链稳定畅通对工业经济平稳运行至关重要。工信部加强监测调度和供需对接，稳定大宗商品、关键零部件价格，保障重点物资供应；财政金融部门出台多项举措持续支持企业稳产扩产……近段时间，一系列稳产保链的政策不断落实落细。

在合肥华升泵阀股份有限公司生产车间里，无人运输车往来穿梭，将物料自动运送到装配线上，工人们将环管、叶轮等零部件组装成一个个巨大的工业泵阀。“这种工业泵阀以前被国外厂商垄断，影响石化行业产业链供应链安全。”据公司有关负责人介绍，通过持续加大研发投入，企业已经实现环管轴流泵的系列化生产。

各地各部门持续推进物流保通保畅，进一步畅通“主动脉”和“微循环”。

10月11日7时57分，在山西省南部的侯马北站，35003次货运列车鸣笛开车。这是中国铁路太原局集团有限公司迎寒潮、增运力，保障煤炭运输新增开的列车。

10月11日零时起，全国铁路实行第四季度列车运行图。中国国家铁路集团有限公司运输部负责人说，新图针对提高煤运大干线的整体运输能力作出安排，优化煤运通道列车开行结构，增加万吨重载列车比例，增开煤运列车。

10月27日下午5时许，武汉阳逻港，随着一声长笛鸣起，一艘大型货轮装载着494标箱化工材料等货物驶往上海。武汉长伟国际航运实业有限公司有关负责人说，随着四季度出货旺季来临，货运需求预计将会增长。

党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。各地学习贯彻党的二十大精神，想办法、出实招，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全等，以新安全格局保障新发展格局。

聚焦群众所需所盼，采取更多惠民生、暖民心举措

10月中旬开始，北京物美超市三里河店挂出政府储备肉的标牌，优惠的价格吸引了不少消费者挑选购买。“目前物美有近90家门店设立了政府储备肉专区，10月16日到26日销售了约93吨猪肉，这几天还会加大投放力度。”物美超市有关负责人说。

保供稳价关乎国计民生。今年以来，全球通胀压力上升，做好保供稳价意义重大。

投放今年第六批中央猪肉储备；密切关注重点地区市场运行态势，加强生活必需品市场监测预警；强化产销衔接，畅通运输配送，确保粮、油、肉、菜、蛋、奶等重要民生商品量足价稳……连日来，从中央到地方，一系列举措纷纷出台，全力守好百姓“菜篮子”“米袋子”。

就业是民生之本。进一步拓展就业空间、稳住就业基本盘，对确保全年经济社会稳定发展至关重要。

10月26日，在河南省鹤壁市山城区晶金食用菌专业合作社，创始人胡买岗向记者展示刚从菌棒中采摘下的新鲜平菇。“在人社部门创业担保贷款的支持下，我带着300多名农户建成了2个食用菌基地，年产珍稀食用菌能达到1500吨。”胡买岗说。

国家统计局数据显示，三季度以来，重点群体就业形势有所改善。从下阶段情况看，工业、服务业生产企稳回升，各项稳就业政策持续加力，新岗位新职业不断涌现，就业保持稳定有较好的基础和条件。

民之所盼，政之所向。为了应对提前到来的大幅度降温，近日北方多地提前启动集中供暖。感受着家里不断攀升的温度，山西省左权县居民张建军说：“我们住的房子是砖结构，抗寒要差一点，白天有太阳还不怎么冷，晚上确实冻得有些受不了，现在提前供热，我们也就放心了。”

贵州实现5种门诊慢特病费用跨省直接结算。患有慢性肾功能衰竭的贵州遵义市民侯定本说：“我每年有一半时间在外省，根据最新政策，跨省异地就医医疗费用可以实时报销结算，真是个惠民的好消息。”

《福建省养老服务条例》要求加大坡道、扶手、电梯等公共设施的适老化改造力度，为老年人交通出行等提供便利，并多举措助力老年人跨越“数字鸿沟”。

北京创新完善养老服务模式试点10月10日正式启动，提出依托养老管家链接整合老年人周边各类服务主体、服务资源，为老年人提供质优价廉、可持续可信赖的居家照护服务综合解决方案。

党的二十大报告明确提出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

“下阶段，要深入学习贯彻落实党的二十大精神，狠抓相关政策落实见效，充分释放政策效能，推改革激活力，巩固经济恢复发展基础，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

新华社北京10月31日电

(责编：王震、陈键)

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